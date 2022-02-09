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فند وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر الاستجواب الذي قدمه اليه النائب شعيب المويزري رغم ما اعتراه من مثالب وانتهاكات قانونية ودستورية. (طالع ص 05-04)

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن المداولات اسفرت عن تقدم 10 نواب بطلب بحث موضوع الثقة بالوزير، وهم: خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي ود. صالح المطيري ومرزوق الخليفة ود. أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي، وعليه سيتم التصويت على الطلب في جلسة خاصة تعقد يوم الاربعاء المقبل. وكان الوزير الناصر أكد أن النائب «لم يحدد في الاستجواب المسؤولية القانونية تجاه المعلومات التي وردت في المحاور، مؤكدا تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديموقراطية العريقة ولحق الامة في الرقابة لتقويم المسارات السياسية، لافتا إلى ان مضابط المجلس التأسيسي «تحذر من المباغتة التي لا تليق بجوهر الدولة الدستورية»، ومشيرا إلى اجابته عما يفوق 97? من الاسئلة البرلمانية.

وشكر الناصر جميع العاملين بوزارة الخارجية، مشيرا إلى انهم منظومة اخلاقية وقيمية اسلامية عربية كويتية اصيلة، مبينا انه سيطلب تفاصيل الفيديو الراقص الذي عرضه النائب وسيجري تحقيقاً بشأنه واتخاذ ما يلزم تجاهه.

وعن حادثة اختفاء رجل الأعمال محمد البغلي في رومانيا قال الناصر إنه «لن يرف لنا جفن إلا بالمعالجة الحثيثة لهذا الأمر وسيتوجه وفد أمني إلى رومانيا في مارس المقبل لمعاينة أمور تلك القضية». واعتبر الناصر أن ما ذكره النائب المستجوب «كلام مرسل ومعلومات لعلها تشكل وقائع» لكن لم يتم إيضاحها وتحديد الظرف المكاني والظرف الزماني لها. وبين أن وزارة الخارجية دعت فريق التدقيق بديوان المحاسبة للاطلاع على كل التقارير وفحصها، مشيرا إلى أنه تم تزويد الديوان بالبيانات الخاصة بالسفارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وزاد: لا يمكن ان نسمح بهذه القاعة باطروحات من شأنها تمزيق النسيج الكويتي، وهناك لجان ومجالس تأديبية للمتجاوزين من البعثات الدبلوماسية، ولكن لا نقبل بتمزيق المجتمع الطيب داخل الكويت وخارجها.

وأضاف: نعم استلمت الرسالة من عمي المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد، والاجراء الذي قمنا به حيالها هو الاحالة إلى النائب العام، ورسالة اخرى بعثناها لسمو رئيس مجلس الوزراء حيث إن من استلم هذه الرسالة انا كوني وزير الخارجية والشيخ احمد المنصور حين كان وزير الدفاع ورئيس الحكومة، وصدر قرار من مجلس الوزراء باحالة الملف لجهات الاختصاص.

وعن المحور الرابع المتعلق بـ«مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية» قال الوزير إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية للكويت منذ عام 1961 وصلت إلى 2616 اتفاقية متسائلا «ما الاتفاقية التي تم خرقها وفق الظرف الزمني والقانوني»؟

وقال الوزير الناصر ان النائب لم يذكر صورة التبديد ولا الاهدار للمال العام وهذه الوقائع تستوجب الاستفسار عنها عبر الاسئلة البرلمانية أو تقديم بلاغات بشأنها، وهي لا تتوقف على تقدير شخصي من قبل قائلها، ولا يجوز ذكر الوقائع على عواهنها.

وتساءل هل حماية مصالح البلاد السياسية والامنية مقصورة فقط على وزير الخارجية خاصة السياسية والامنية؟ مؤكدا ان المصالح السياسية تتوقف على استراتيجية حكومية من مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة ورسم السياسة العامة لها وبالتالي هي مسؤولية الحكومة كاملة.

وقال الناصر: اجدد التقدير للعمل الديموقراطي والمشاركة الشعبية، واحترام الدستور يستوجب المسؤولية منا، ومن اعضاء المجلس الذين هم صفوة الشعب وهم زبدة الزبدة، لذا نتمنى احترام امانة الاباء المؤسسين، وختاما استشهد بقول الباري {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ».

بدوره قال النائب عبدالله الطريجي «معارض الاستجواب»: كنا الدولة الوحيدة في العالم التي اعادت مواطنيها لقضاء رمضان في الكويت بامر من سمو الأمير، انت كوزير يجب ان تفتخر بانك اول وزير تكرم وتمنح الوسام من سمو الامير الشيخ نواف الاحمد، ومنذ يوم تكريمك لوح بشأنك المويزري بانك عنصر تازيم ويجب استبعادك من الحكومة ما يعني انك مستهدف منذ يناير 2021، وهذا استجواب غير دستوري.

وأضاف: اصبحت الاستجوابات تقدم كابتزاز ولمصالح وهذا لا يجوز، نحن نبحث عن وزراء نظيفين من الشعب وصف ثانٍ من ابناء الاسرة الشيوخ، وهناك وزراء لديهم ملاحظات اكبر من وزير الخارجية ليش ما تحاسبونهم، انا اتهموني بمحامي الشيوخ لدفاعي عن وزير الخارجية وانا اتشرف ان ادافع عن كل مواطن شريف نظيف، وبعض الوزراء لا يستجوبون لانهم فاتحون الحنفيات والمعاملات للنواب، والتخطيط لاستجواب شيخ ورا شيخ من اجل حل مجلس الامة وهذا طريقهم المختصر.

وزاد: نحن لن نقبل وسوف نتصدى للعبث ولا نقبل عودة الفاسدين إلى السلطة على حساب خروج النظيفين.