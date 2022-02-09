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اعرب رياض البغلي نجل المواطن المفقود محمد طاهر البغلي، عن تفاجئه بزج موضوع والده في استجواب وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر قال: «تمنيت من النائب المحترم الرجوع الينا والتنسيق معنا لتصحيح المعلومات الواردة»، مشيرا الى أنه مر على فقدان الوالد 6 سنوات و5 أشهر و3 ايام بما يعادل 2379 يوما وليس منذ 15 سنة. واضاف: نحن نثني على النائب شعيب المويزري على اثارة ملف الوالد، غير اننا كنا نتمنى ان هذه الاثارة كانت قبل سنوات، فقد تغيرت الكثير من الأمور في الفترة الأخيرة منذ تولي الشيخ د. أحمد الناصر وزارة الخارجية الذي أحدث نقلة كبيرة بشأن قضية والدنا، حيث أكد حرصه واهتمامه بمعرفة مصير والدنا لاسيما عند لقاءاته مع المسؤولين في رومانيا، موضحا أنه منذ سبتمبر الماضي تم التحرك بشكل قوي بهذا الصدد وتشكيل وفد خاص للاطلاع على التحقيقات التي جرت على قضية الوالد.

وأكد أن هناك الكثير من الأمور اختلفت بشكل كبير عن السابق، فالشيخ د. أحمد الناصر لم يترك اي فرصة عند لقاء اي مسؤول في رومانيا الا وذكر موضوع والدي، مشيرا الى أن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا اخذ الموافقة من وزير الخارجية الروماني للاطلاع على التحقيقات من خلال الوفد الكويتي الذي سيصل رومانيا بداية مارس القادم، حيث ان الوفود السابقة كانت تجتمع مع الجهات الأمنية الرومانية وتستمع منهم فقط عن التحقيقات التي تمت.

وتابع: اثارة موضوع الوالد في هذا الوقت كان خطأ، فوزارة الخارجية بكل الطاقم المعني بالشأن الاوروبي، تعمل بشكل فعال مع تحركنا وتحرك الوزير الناصر حيث تم تشكيل وفد ذي تخصصات مختلفة، مستدركا أنه حتى في عهد وزير الخارجية السابق كان هناك اهتمام ولكن الآن بشكل أقوى عما في السابق لاسيما بعد طلب الاطلاع على جميع التحقيقات الماضية.

وأمل رياض البغلي أن يتوسع الاهتمام وأن تتم اعادة التحقيقات، حيث ان هناك الكثير من الأمور ستكون اكثر وضوحا عما سبق في موضوع فقدان والدنا.

من جانبه قال حجاج العجمي ان الشيخ أحمد الناصر منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية رأينا منه المساعي الجادة والحثيثة لانهاء معاناتنا وحل قضايانا العالقة وتواضعاً في التعامل مع ملفنا، داعيا الله أن يتم جهوده ومساعيه على خير.