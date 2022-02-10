اللَّغط.. عندما تختلط المواضيع

آراء

النقاش الحاد الذي جرى عبر الأرض العربية كلها حول فيلم «أصحاب ... ولا أعز» والتباين الواسع المتناقض التصادمي فيما بين وجهات النظر، أظهر أن المجتمعات العربية هي بالفعل تعيش حالة الانتقال من ثقافة تاريخية مهيمنة إلى ثقافة جديدة يراد لها من قبل البعض أن تهيمن.

حسناً، لا توجد مشكلة في هذه الظاهرة، إذ أن كل الثقافات العامة السائدة في كل المجتمعات خضعت وتخضع للتغيير والتطوير الدائم. لكن ذلك يحتاج أولاً إلى تحديد موضوع النقاش.

فلقد كانت النقاشات التي قرأناها وسمعناها تبين إن المنخرطين فيها يناقشون مواضيع شتى، وليس نفس الموضوع، البعض كان همه الأخلاق العامة، والبعض الآخر كان همه الجوانب الدينية البحتة، بينما اقتصر اهتمام البعض على الجوانب الفنية.

ولذلك كان القارئ والمستمع يشعر أحياناً بأنه كان أمام حوار الطرشان، خصوصاً في التباينات الهائلة حول موضوع الحرية، الذي هو من أكثر المواضيع الفلسفية المختلف حولها عبر تاريخ البشرية كله.

النقطة التي يجب أن ننطلق منها هي أننا أمام عمل فني. فاذا أخذنا ما قاله الفيلسوف اليوناني أرسطو عن الفن من أن «هدفه ليس التعبير عن ظواهر الأمور وإنما عن مدلولتها الداخلية» الخفية، أو أخذنا ما قاله الكاتب جيمس بلدوين في أن «هدف الفن هو طرح الأسئلة بصورتها العادية والتي كانت متخفية في شكل إجابات» أو حتى أخذنا ما قاله جورج براغ من أن «الفنون هدفها الإزعاج، بينما العلوم هدفها التطمين»... إذا أخذنا مثل هذه المقولات فاننا سنجد أن الفيلم المذكور قد حقق كل ذلك.

لكن، وفي الحال، من حقنا أن نطرح سؤالاً حول الصراحة الفنية التي عبرت عنها بعض مواقف الفيلم من خلال التذكير بقول لوليم بليك من أن «الحقيقة التي تقال بنية سيئة تفوق كل الأكاذيب التي يمكن أن يخترعها الإنسان». وهنا تختلط الحقيقة بالظنون والنيات. وهنا يستطيع منتجو الفيلم التعلل بما قاله أوسكار وايلد من أنه «ليس على الفنان أن يكون من المحبوبين جماهيرياً، وإنما على الجمهور أن يكون أكثر فهماً لمتطلبات الفن» وهذا سيدخلنا في الحال في دوامة الشعارات الشهيرة من مثل هل «الفن للفن؟» أم «الفن للأخلاق والأهداف السامية؟».

ذلك أن أكثر ما اعترض عليه الكثيرون هو الغموض في موقف الفيلم من بعض القيم الأخلاقية والدينية بشأن العلاقات الجنسية في المجتمع العربي. وهنا نرجع إلى أوسكار وايلد مرة أخرى، فحسب فهمه للموضوع الشائك هو أن «حياة الإنسان الأخلاقية تكون جزءاً من اهتمامات الفنان (والفن)، ولكن أخلاقية العمل الفني هي في الاستعمال الأفضل لحقل يتميز بالنواقص (في قدرته على التعبير)».

هنا من حقنا أن نعتب على منتجي الفيلم على أنه كان من الواجب أخذ ما عبر عنه مثلاً أوسكار وايلد وغيره بشأن موضوع ترابط الأخلاق بالفن. وهنا نذكرهم بما قيل عن قصة مدام بوفاري الشهيرة وهو أن «كتاب مدام بوفاري كان من أكثر الكتب إلتصاقاً بموضوع الجنس، وكانت بطلته مهووسة بالجنس، ومع ذلك لن تجد في الكتاب كلمة يمكن اعتبارها بذيئة أو منحطة». إذن كان من الممكن تجنب الوقوع في فخ البذاءة مثلما فعل مؤلف كتاب مدام بوفاري.

أخيراً، دعنا نكن منصفين: لو أن نفس الفيلم عرض في الخمسينيات أو الأربعينيات من القرن الماضي لما أثار ضجة. آنذاك لم يصل العالم فيه إلى المستوى المنحط البذيء الشاذ الذي وصل إليه في أيامنا التي نعيش فيها مواضيع الحب والعلاقات الحميمة فيما بين الرجل والمرأة.

فعالمنا يعيش أسوأ أيام الفحش الذي عاشته البشرية بالنسبة للتعبير الفني، بكل أشكاله، لعلاقات الحب الجسدي. هوليود تقود ذلك والآخرون مع الأسف يتبعون بقصد أو من غير دون قصد، والموضوع مرتبط بوضع حضارة إنسانية مرتبكة وبأزمة قيمية كبرى.

