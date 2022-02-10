الدروس المستفادة من ريان

آراء

قد تتحول ملحمة الطفل المغربي ريان إلى ملحمة تتناقلها الأجيال، وتفخر بها الأوطان، ليس لأن الإنسانية التي اجتمعت على إنقاذه من البئر العميق لم تنجح في عملية الإنقاذ، وليس لأن الأمل الكبير قد ظل كبيرا حتى اللحظة الأخيرة قبل الصدمة العنيفة التي تلقتها أمة البشر عندما أخرج رجال الإسعاف الطفل المسكين بعد أن فارق الحياة، لكن لأن الأمة التي اجتمعت على «ريان» خلال خمسة أيام، والعالم الذي اتفق على انتشاله من الجُب العميق لم يتفق في أشرس قضايا الإنسانية وأخطرها طوال التاريخ المحسوب.

صحيح أن الروح غالية، وأن حياة ريان ستظل رمزا إنسانيا خلاقا تتحدث عنه الأساطير والروايات يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل، لكن الصحيح أيضا أن ملحمة ريان أثبتت أن العالم يمكن أن يتصالح مع نفسه، وأن الأمة العربية التي بكته بعد أن أكدت الأخبار صحة نبأ وفاته، وأنه لم يكن أيضا على قيد الحياة فور سقوطه في قاع على عمق 62 مترا تحت آخر نقطة من نقاط منخفض الأطلسي السحيق، هذه الأمة أثبتت أنها يمكن أن تتجمع، أن تلتقي، أن تبادر من جديد، أن تتفق على كلمة سواء، أن يجلس حكماؤها ومثقفوها على طاولة واحدة وأن يتفقوا على كلمة سواء، أن يجتمع رجال الدين فيها على نبذ الطائفية والتمييز، وأن يحسم السياسيون موقفهم من قضايا الأيدلوجيات الهالكة، والاصطفافات المهلكة، والارتباط بمصالح قوميات زائلة.

ليس على أمة «ريان» بكثير أن تعيد حساباتها مرة ثانية، وأن تبدأ فورا في الإجابة على السؤال الصعب، لماذا نحن متفرقون؟ ولماذا ابتعدنا في حين أننا قاب قوسين أو أدنى من تقارب أبدي ولكن «نفر منا لا يعلمون»؟ هل هو التغافل عن مصالحنا القومية العليا؟ هل هي السكتة الدماغية المصطنعة التي أصابت البعض منا وتسلل فيروسها اللعين إلى أمهات أفكارنا وعلومنا وتوجهاتنا السياسية والاقتصادية وحتى الإنسانية؟

هو اللوغاريتم المعقد الذي نجح «ريان» في فك شفرته، وهو الممكن المستحيل، القريب البعيد، يمكننا أن نتفق على أي شيء وكل شيء، أن نتكامل اقتصاديا وأن نتحالف ثقافيا، وأن نتعاون سياسيا، وأن نقوم بأدوارنا على أكمل وجه، يمكننا أن نلتئم مجددا مثلما التأمنا على «ريان» وتسمرنا أمام أجهزة التلفاز بحثا عنه، ويمكننا أن نزيل آثار عدواننا على أنفسنا، على تاريخنا، على مقدراتنا الوطنية، وأن نتفق على ذلك لمجرد أن يسبق شعورنا الشعار، وأن تنتصر ملائكتنا على شياطين اللحظات المتسارعة، وأن نعيد ولادة الموقف العظيم رغم الولادات المتعثرة السابقة.

«ريان» جمع الأمة عليه، ونجح الطفل الصغير في أن يثير فينا نخوة التحالف من جديد، وعزيمة المواجهة للمجهول ولو كره الضعفاء والمارقون، وفعل فينا ما لم يفعله السياسيون الموجهون، ولا الاقتصاديون المتجادلون، ولا المثقفون المتفذلكون، قدم إلينا النصيحة بعفوية أهل الآخرة، ورضا الطفل البريئ وهو يتلقى هداياه في الأعياد، ووصايا أبويه عندما يذهب إلى المدرسة في نهارات الأيام القاسية، وليالي الشتاءات العصيبة.

ها نحن اليوم أمام «ريان» درسا مستفادا، ورمزا للتجمع والاتفاق ومواجهة التشرذم والانكفاء والانتصار على سلبية المواقف وضبابية أحلام اليقظة.

لقد كانت ملحمة الطفل المغربي الشهيد نموذجا يؤكد إمكانية تلاحمنا، ويجسد حقيقة طبائعنا، وديماجوجية النفر القليل الذي يحاول أن يسود رغم هشاشة مبتغاه، ويسعى لإضعافنا رغم حيله المكشوفة للعيان، أمة ريان ستعيش ولو لم يبق الطفل البريء على قيد الحياة، والعالم سيكون أكثر إيمانا بإنسانيته حتى لو فشل في إنقاذ الصبي الضال وسط صحاري الأطلسي الهائلة وتحت ركام الأبيار العملاقة الغائرة، ريان سيظل حيا، ومنتصرا في قلوبنا وعقولنا وذكريات شعوبنا، وأمتنا ستبقى حية ترزق رغم كل شيء، وأي شيء، و.. وداعا ريان.

