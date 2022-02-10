اللجنة التعليمية البرلمانية.. والدستور

آراء

بعد إعلان رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. حمد المطر عن موعد انطلاق مؤتمر «وثيقة إصلاح التعليم»، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من مجلس الأمة والحكومة والمختصين والمبادرين من مكونات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، تجدر الإشارة هنا الى التوجه الحكومي للأخذ بمضامين توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه القياديين، نحو تنفيذ الخطط الإنمائية والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية « كويت 2035 »، والتي تعتمد اعتماداً مباشراً على ثروة الموارد البشرية المدعمة بأعلى المؤهلات والمستويات العلمية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل لدعم المشاريع الحكومية القادمة.

وفي هذا الصدد ومن باب الأهمية والحس الوطني بالمسؤولية في -إصلاح التعليم- فقد أصبح من الضرورة أخذ اللجنة التعليمية البرلمانية بنصوص مواد الدستور ومنها: المادة (13) التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، والمادة (14) الخاصة بالبحث العلمي، والمادة (29) المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات العامة، ونص المادة (40) التي أشارت صراحة على أن التعليم حق للكويتيين، كذلك وجوب أخذ اللجنة التعليمية بالحسبان الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم برئاسة وزير النفط ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس الإدارة، والذي عقد مساء يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، وما عقبه من إعلان لمدير عام الجهاز: «أن المجلس استعرض مذكرة حول تحديث معايير تحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الموصى بها في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت »، والتي أصبح من الواجب رقابياً ودستورياً إعادة النظر بها وتصحيح مسارها لتتواكب مع نصوص مواد الدستور آنفة الذكر، لاسيما القرارات التي أتت بالمخالفة الصريحة مع التوجهات الحكومية وما أشار إليه المشرع، والمتمثلة بقرار ديوان الخدمة المدنية بعدم السماح بالجمع بين العمل والدراسات العليا، وقرار وزير التعليم العالي بعدم معادلة الشهادات العلمية لمن لم يتمتع بإجازة دراسية، كيف لا وأن الدكتوراه -على سبيل المثال- تعتمد اعتماداً أساسياً على البحوث والأطروحات، ولا تتعارض مع سير العمل للموظف سواء في القطاع الخاص أو العام، ناهيك عن أن تلك القرارات قد أصبحت عائقاً أمام حرية طلب العلم للراغبين في استكمال الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه، كما تتعارض أيضاً مع التوجهات الحكومية في دعم الموارد البشرية المدعمة بأعلى المؤهلات والمستويات العلمية لخدمة متطلبات سوق العمل، ما يعد عائقاً آخر أمام تنفيذ الخطط الإنمائية والمشاريع التنموية للدولة.

زد على ذلك إنصاف الأحكام القضائية النهائية والنافذة في الآونة الأخيرة لهذه القضية، ومنها ما أيدته الدائرة الإدارية في محكمة التمييز برفض وقف النفاذ المقدم من إدارة الفتوى والتشريع، لتقضي في نهاية المطاف بالسماح للموظف بالجمع بين العمل والدراسة.

وهنا تكثر التساؤلات في هذا الجانب تحديداً، ومنها: الى متى يضطر المواطن الى اللجوء للقضاء بحثاً عن الانصاف من تلك القرارات المجحفة والمخالفة للدستور؟ ومتى سيتوقف نزيف خسائر التعليم العالي من الكم الهائل لمثل تلك القضايا؟.. ختاماً وقبل انعقاد مؤتمر « وثيقة إصلاح التعليم » يكون الأمر برمته جلياً أمام اللجنة التعليمية البرلمانية لتفعيل مسؤولياته الرقابية والدستورية حيال ذلك الأمر، فالدستور والقضاء قد قالا كلمتهما، ويبقى الدور الأكبر اليوم أمام رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية.

