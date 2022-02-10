تحت المجهر

آراء

وكأن فبراير هذا العام يفتقر للفعاليات فلم نسمع الى الآن أي تحرك اعلامي وتمجيدي لهذا الشهر المهم لدينا نحن الكويتيين ويترقبه فى السابق اخواننا الخليجيون.

فكم كان مميزا باحتفالاته لاحتوائه على مناسبتي الاستقلال والتحرير

وكم كان.. وكم كان.. وكأننا نفتخر بما هو كان فقط وكأن عجلة التقدم والنهضة فى الكويت ضيعت مسراها وتسير بالاتجاه المعاكس وكأن كورونا نخرت بنية الكويت وأهرمتها فلا نجد ما يفرح القلب ويسر الخاطر فالحكومة و النواب في خلافات مستمره تحت قبة عبدالله السالم تلك القبة التي شهدت الديموقراطية وتبادل الآراء بصورة راقية، لتشهد اليوم التراشق بالألفاظ النابية ورفع العقال والجوتي «كرمكم الله» في وجوه بعضهم البعض ناهيك عن كثرة الاستجوابات وطرح الثقة بالحكومة دون نتاج مهم وشهدنا تحت تلك القبة انشقاق صفوف النواب فيما بينهم، اضافة الى أنهم لا يناقشون الا القضايا السطحية كاعتراضهم على رياضة اليوغا مثلا ويطالبون بمطالب من بؤرة اهتمام ناخبيهم تاركين قضايانا العامة والمهمة متراكمة فلا توجد حلول للقضية الاسكانية ولا لقضية البدون ولم نجد أي تخطيط انمائي وتجميلي للبلاد ولا نظرة مستقبلية لمشكلة الطقس والبيئة ولا حلول لتحسين الوضع المالي للمواطنين المتعثرين واتخاذ قرارات وعدم تنفيذها أو الابطاء في اقرارها.

وحجة الحكومة في ذلك هي عدم وجود سيولة وبالمقابل نقرأ عن المنح التي تقدمها الكويت للدول لتحسين مستواهم وبناء مؤسسات تنموية في بلادهم، وبالرغم من كل تلك الفوضى والضوضاء فنحن متأملون الأفضل.

وسنبقى نبتسم لأننا بالكويت ولا يمكننا ان نتنفس الا هواها، كل فبراير وديرتي الحبيبة الكويت بخير، ودام عز آل الصباح الكرام. والله الموفق.

