استجواب د. أحمد الناصر وزير الخارجية

الاخيرة

الاستجواب يعني المحاسبة، وغالباً ما ينتهي الاتهام إلى من قدم بحقه، لذلك هو اهم الوسائل التي تمتلكها السلطة التشريعية بل اخطرها في مواجهة الحكومة ووزرائها. وحتى لا تستغل هذه الوسيلة في تصفية الحسابات السياسية.. أو المصالح الانتخابية في توجيه الاتهامات إلى اعضاء الحكومة دون مبرر.. أو بقصد ارباك الشارع وشل عمل الحكومة والدولة.. فقد احيط استعمالها بجملة من القيود والضمانات بينتها اللائحة الداخلية.. وكذلك احكام المحكمة الدستورية وأخصها الحكم الصادر في سنة 2006 في الطلب الحكومي المقدم بسنة 2004 والذي تلزم المحكمة المستجوب بأن يكون استجوابه موضوعيا واضحا ومحددا بوقائع تتضح فيها مسؤولية وتقصير الوزير المستجوب والأسانيد والأسس المرتكز عليها واعطاء الوقت الكافي للرد واعداد عدته لمناقشة وتوضيح دوره وأسانيده. والواضح من الوضع الواقعي والسياسي المؤلم الذي يعيشه هذا المجلس وأثره على الوضع العام للدولة.. والنزاعات الشخصية المستمرة ما بين اعضائه وما وصلت اليه من شتائم وتماسك بالأيدي.. وخلافات على مدار الساعة سواء بالمواجهة أو من خلال الاعلام والوسائط الالكترونية.. مما جعله مقسما على شكل كتل.. كل مجموعة لها هدف! وبعد هذا المخاض العسر الذي تتجرعه الدولة والشعب ولدت حكومة جديدة برئاسة ذات الرئيس وفي نفس يوم ولادتها 4/1/2022 قدم استجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي وفي نفس يوم حصوله على ثقة المجلس قدم استجواب للشيخ د. احمد الناصر.. وهما يعتبران عيون الحكومة الحالية لما يتمتعان به من قدرة علمية وعملية فائقة وحسن الخلق والأداء وثقة ومحبة لدى اهل الكويت. وبالعودة الى الاستجواب وما ورد به فهو يحمل عبارات مبهمة ومحاور غير واضحة وفضفاضة لا ترقى لأن تكون محلا لعمل دستوري أو حتى فني دقيق، ورغم تحفظ الرأي الدستوري والحكومي على هذا الاستجواب فقد قبلته الحكومة لتغلق باب المنازعات التي سئم منها الناس! وهذا ما اكده د. احمد الناصر بأنه: «احتراما للمجلس والناس أصعد المنصة رغم قناعتي بأنه يخلو من اية اسانيد ضدي شخصيا وتشوبه مثالب دستورية وقانونية بمخالفة صريحة للمادة (134)». وما دار بالمناقشة لدغدغة المشاعر حول سحب جناسي.. أو واحد يقال انه يشتغل بالخارجية مسوي حفلة خاصة، امور يعني لا يمكن نسبتها إلى وزير خارجية.. حتى موضوع العم المفقود محمد البغلي، فقد رد أبناؤه من خلال اخيهم الأكبر بأن الشيخ د. أحمد الناصر قام بالواجب وزيادة، ولا يزال واستغربوا اقحامهم في مثل هذه الأقوال! المهم من كل ما ذكر نتمنى من الأخوة الأعضاء الا يستخدموا ادواتهم الدستورية خلاف الغرض المخصص لها حتى لا تشوه وتؤثر عليهم وعلى البلد وأن يتجهوا بصور مباشرة إلى هدفهم الأساس من هذه الأدوات! والله المستعان.. ودعاؤنا للجميع بالتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.