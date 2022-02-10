العلاقات الإيرانية - الكويتية تسير نحو الأفضل

الاخيرة

نعيش هذه الأيام الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران حيث يحتفل المواطنون الإيرانيون في أنحاء العالم في يوم 11 فبراير بهذه المناسبة المجيدة. ومن دواعي سرورنا أن يتزامن هذا الاحتفال مع ذكرى عيدي الاستقلال وتحرير الكويت من دنس الغزو البعثي الغاشم. قبل 43 عاماً وفي الحادي عشر من فبراير قرر الشعب الإيراني أن تكون لديه حكومة مستقلة دون التبعية للقوى العالمية وأن يختار نوع حكومته المستقبلية بنفسه. واليوم بعد هذه السنوات الطوال لازلنا نشاهد الحضور الجماهيري الواسع من قبل جميع أبناء الشعب من مختلف الميادين السياسية والاجتماعية حيث كان لدينا انتخابات حرة ونزيهة في إيران بعدد سنوات عمر الثورة واليوم يقرر الشعب مصيره بيده دون أي هيمنة أجنبية، إذ شاهدنا 13 دورة لانتخاب رئيس الجمهورية و11 دورة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي فضلاً عن انتخابات مجلس الخبراء والمجالس البلدية المحلية وكلها تمخضت عن انجازات الثورة الشعبية العظيمة بقيادة الامام الخميني الراحل عام 1979. و من الطبيعي خلال هذه الفترة ان يتحمل الشعب الإيراني الكثير من الضغوط والمصاعب ففي السنوات الأولى للثورة شن نظام صدام المقبور حرباً شعواء على بلادنا تسببت في اضعاف الكثير من الامكانيات الشعبية وراح ضحيتها المئات من الشهداء والمعاقين ولاتزال آثارها باقية حتى اليوم. وبعيد هذه الحرب الغاشمة مارست الولايات المتحدة الأمريكية وبحجج مختلفة حصارها على الشعب الإيراني والذي استمر حتى اليوم لكن شعبنا وعلى الرغم من كل الضغوط الاقتصادية الصعبة قرر أن يعيش مستقلاً وحراً وحقق بنفسه الكثير من الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات العلمية والتقنية والتنموية والصناعية والبنى التحتية الاقتصادية المهمة والتي نتجت عن الحصار ولبت احتياجات البلاد. ان تنمية القطاع الزراعي وانتاج المواد الغذائية والذي لم يكن بوضع مناسب في السابق وصلت أهم محصولاته اليوم الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولم يعد بحاجة الى الاستيراد من الخارج. اما في المجال الصحي فان معدلات الامل بالحياة تصاعدت بشكل ملحوظ من خلال الخدمات العلاجية ومقاييس الصحة والسلامة في ايران وانخفضت معدلات الوفاة بسبب الامراض المعدية وتضاعف عدد الاطباء والمختصين في قطاع الصحة والسلامة حيث انه من خلال تطوير شبكة الصحة والعلاج ونيل الخبرات المتراكمة تعتبر الجمهورية الاسلامية من احد الدول المهمة في مجال استقطاب السياح في الصحة العلاجية. ان ايران ومن خلال انتاج 97 في المئة من حاجتها للادوية نالت المرتبة الاولى في المنطقة وبعد انتشار جائحة كورونا نجحت في انتاج 6 أنواع من اللقاحات للقضاء على «كوفيد- 19» في مختبراتها الداخلية. من الطبيعي ان استعراض الانجازات التي تمخضت عن الثورة الاسلامية في ايران ولاسيما في مجال الصناعة وتنمية القوى البشرية لايمكن حصرها في هذا المقال لكن من الضرورة الاشارة الى هذه النقطة المهمة وهي أن أهم وجهة لنيل هذه المنجزات في اقتصاد البلاد هي الشعور بالايمان بالذات والقدرات الداخلية. إن الايمان الوطني بالقدرات والعودة الى الذات والذي طرح من قبل قادة ومفكري الثورة في السنوات الاولى لانطلاقها قد تبدل الى مبدأ وطني وثقافي في ايران. اما بخصوص العلاقات الثنائية بين إيران والكويت فان شعبي البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت وان هذه العلاقات واصلت مسيرتها الحثيثة بفضل حكمة وحنكة المسؤولين في البلدين وفي مقدمتهم سماحة آية الله الخامنئي وسمو الأمير الشيخ نواف الاحمد حفظهم الله لكن ظهور جائحة «كورونا» قبل عامين ترك آثاره كبقية الأمور على علاقات البلدين في المجالات التجارية والسياحية والزيارات الدينية وتبادل الوفود لكن العلاقات التاريخية بين البلدين في المجالات المختلفة ومن خلال عمقها المتجذر عبر التاريخ في المجالات الثقافية والتقاليد الشعبية والتجاور بين البلدين اسهم في إعادة هذه التواصل من جديد. وفي المجال الدبلوماسي فقد شارك الشيخ د. احمد الناصر وزير الخارجية ممثلا عن سمو امير البلاد في مراسم احتفال تحليف رئيس الجمهورية الجديد في طهران بتاريخ 5-8-2021 حيث التقى بفخامة آية الله ابراهيم رئيسي ود. حسين اميرعبداللهيان حيث جرت لقاءات وزيري الخارجية في بلدينا ووصلت الى ثلاث جولات حتى الآن خلال الحكومة الإيرانية الجديدة مما يدل على أهمية عمق العلاقات الثنائية ودورها في قضايا المنطقة.