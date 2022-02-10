حرس حدود «آلي»

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كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تجارب استخدام روبوتات رباعية الأرجل على الحدود الجنوبية مع المكسيك. ويتم اختبار الروبوتات في أدوار تركز على المراقبة، فيما أكدت الوزارة أن التجارب كانت ناجحة ومستمرة، خاصة أن الحدود الجنوبية قد تكون مكانا غير مناسب لوجود الجنود والكلاب الحية. ويزن الروبوت أو «الكلب الآلي» 32 كيلوغراما، ويبلغ طوله 76 سم، ويمكنه المشي مسافة تزيد على 12 كلم في 3 ساعات بشحن البطارية مرة واحدة، كما يمكنه التنقل بشكل مستقل أو عبر التحكم اليدوي، في بيئات مختلفة مثل الصحراء أو التضاريس الصخرية أو حتى السلالم.