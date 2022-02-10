loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حرس حدود «آلي»


كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تجارب استخدام روبوتات رباعية الأرجل على الحدود الجنوبية مع المكسيك. ويتم اختبار الروبوتات في أدوار تركز على المراقبة، فيما أكدت الوزارة أن التجارب كانت ناجحة ومستمرة، خاصة أن الحدود الجنوبية قد تكون مكانا غير مناسب لوجود الجنود والكلاب الحية. ويزن الروبوت أو «الكلب الآلي» 32 كيلوغراما، ويبلغ طوله 76 سم، ويمكنه المشي مسافة تزيد على 12 كلم في 3 ساعات بشحن البطارية مرة واحدة، كما يمكنه التنقل بشكل مستقل أو عبر التحكم اليدوي، في بيئات مختلفة مثل الصحراء أو التضاريس الصخرية أو حتى السلالم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة