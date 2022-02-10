زوكربيرغ يهدد بإغلاق «فيسبوك».. وأوروبا: الحياة أحلى!

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لم تمر تهديدات الرئيس التنفيذي ومالك تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام» مارك زوكربيرغ، بإغلاق عملياته في أوروبا، مرور الكرام، بل جاء الرد مباشراً وربما ساخراً من القادة الأوروبيين.

فقد أوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه عاش من دون «فيسبوك» و«تويتر» لمدة أربع سنوات بعد تعرضه للاختراق، «وكانت الحياة رائعة»، على حد تعبيره. من جانبه، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، متحدثاً إلى جانب زميله الألماني، أن الحياة ستكون جيدة جداً بدون «فيسبوك».

وجاء تعليق الوزيرين على تصريح شركة ميتا بأنه إذا لم يتم منحها خيار نقل وتخزين ومعالجة البيانات من المستخدمين الأوروبيين على خوادم مقرها الولايات المتحدة، فقد يتم إغلاق «فيسبوك» و«إنستغرام» في جميع أنحاء أوروبا.

