مبعوث رئاسي سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

عربيات ودوليات

قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إن مبعوثا خاصا من مجلس السيادة السوداني يزور إسرائيل سعيا لتعزيز العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

وأضافت الإذاعة أن المبعوث السوداني -الذي يزور إسرائيل سرا- التقى بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية. ولم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن زيارة المسؤول السوداني تهدف إلى الدفع قدما بتطبيع العلاقات بين الجانبين. يذكر أن وفدا أمنيا إسرائيليا كان قد زار العاصمة السودانية الخرطوم قبل 3 أسابيع، والتقى بمسؤولين هناك.

