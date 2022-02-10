عربيات ودوليات

شيَّع الفلسطينيون 3 شبان في مدينة نابلس بعد أن اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المخفية، وأطلقت النار صوبهم بشكل مباشر أول من امس، في حادثة فجرت غضبا شعبيا وفصائليا. واحتشد الفلسطينيون من مدن مختلفة لتشييع جنازة الشهداء الثلاثة الذين لُفوا بالعلم الفلسطيني، وحُملوا على الأكتاف حتى دوار الشهداء وسط المدينة لمسافة تزيد على 3 كيلومترات، ومن ثم للمقبرة الشرقية. ووصف القيادي بحركة «فتح» مازن الدنبك جريمة الاغتيال بـ«العربدة الإسرائيلية التي يستبيح عبرها جيش الاحتلال أراضي السلطة الفلسطينية، وينفذ اغتياله لـ3 مقاومين من خيرة أبناء نابلس، وبدم بارد».

وأضاف الدنبك أن الاحتلال لا يبحث عن مبرر لاغتيال هؤلاء الشهداء وغيرهم، وإن ادعى أنهم يطلقون النار عليه، وكل ما يهمه فقط قتل الفلسطيني لإشباع رغبته.

