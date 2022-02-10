مقتل جندي سوري في قصف إسرائيلي قرب دمشق

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: قتل جندي سوري وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر امس مواقع عسكرية في محيط دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري. وتحدث المصدر عن «عدوان بصواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل»، استهدف «بعض النقاط في محيط مدينة دمشق»، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية. وقال المصدر السوري إن قوات الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي من جهته بوقوع أضرار مادية في أحد الأبنية السكنية، إضافة إلى تضرر عدد من السيارات في منطقة قدسيا التي طالها القصف.

واخترق صاروخ سوري مضاد للطائرات الأجواء في منطقة أم الفحم جنوب حيفا فجر امس، وانفجر دون أن تتمكن المضادات الأرضية الاسرائيلية من اعتراضه. قالت قناة «الجزيرة» إن الصاروخ أطلقه الجيش السوري على طائرات إسرائيلية أغارت على أهداف في منطقة دمشق، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق جنوب حيفًا والمثلث وشرق مدينة الخضيرة.

وعاد طيران الاحتلال لينفذ غارة ثانية في محيط العاصمة دمشق بعد ذلك. وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تتمكن فيها صواريخ سورية من اختراق الأجواء الإسرائيلية، وهي تطارد الطائرات الإسرائيلية المغيرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

من جهته، أكد الجيش ضرب أهداف لصواريخ أرض جو في سورية، تشمل رادارا وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سورية.

الى ذلك كشفت وسائل إعلام عبرية أن القوات الروسية المنتشرة في سورية قامت بتفعيل منظومات حرب إلكترونية خلال الهجوم الإسرائيلي وقالت هيئة البث الإسرائيلي «كان» إن تفعيل العسكريين الروس منظومات حرب إلكترونية متقدمة منتشرة في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير تسبب بأعطال في عمل نظام تحديد الموقع العالمي «جي بي اس» في المنطقة. وذكرت الهيئة أن نطاق تغطية هذه المنظومات الدفاعية الروسية «المتقدمة والقوية» تطال شرق المتوسط لافتة إلى أن تفعيلها يحول دون هبوط طائرات في مطارات إسرائيل. وتداول نشطاء صورة تظهر تعرج مسار بعض رحلات الطيران في المنطقة خلال الهجوم الإسرائيلي، ما يعد نتيجة لتفعيل روسيا تلك المنظومات.

ووفقا لـ«كان» فقد بعثت إسرائيل إلى الجانب الروسي رسالة مفادها أن تفعيل هذه المنظومات يلحق ضررا بها غير أن موسكو تصر على أن هذه الخطوات رامية إلى حماية العسكريين الروس.

