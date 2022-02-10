السيسي يعين أول قبطي رئيساً للمحكمة الدستورية: حلقة مهمة في تاريخ القضاء المصري العريق

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شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي ، إن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ. وأعرب عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وكان الرئيس السيسي أصدر، الثلاثاء، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022: «تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير».

ويأتي هذ التغيير المفاجئ بسبب تعرض الرئيس الحالي للمحكمة المستشار سعيد مرعي عمرو، لأزمة صحية منعته من مباشرة مهامه الوظيفة. وأصدر السيسي قرارا جمهوريا يحمل الرقم 50 لسنة 2022 بإحالة عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين مدة خدمة استثنائية. وأشار تقرير نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي أن بولس هو «رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، وعيّن بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014». وأضاف التقرير أن لبولس «الكثير من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، وفي المحكمة الدستورية العليا، شارك في إصدار الكثير من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014».

