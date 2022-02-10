دفاع أبوظبي يخمد حريقاً سببه انفجار أسطوانة غاز

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ابوظبي- الوكالات: أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في الساعات الأولى من يوم أمس السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي. وقالت هيئة الدفاع المدني إن فرقها «سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف وجارٍ عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق».وأكدت الهيئة أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو «الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. وكانت السفارة الأميركية لدى دولة الإمارات حذرت في بيان مواطنيها من «تقارير عن هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة» في أبوظبي وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة.