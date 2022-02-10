القضاء الفرنسي يسجن إرهابياً أيزيدياً قاتل في صفوف «النُّصرة»

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: أصدر القضاء الفرنسي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بحق جهادي فرنسي من أصل أيزيدي بعد إدانته بالانضمام لشبكة إجرامية والقتال في صفوف «جبهة النصرة» في سورية في 2015. وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة السجن لمدة 12 عاماً بحق أرتيوم ألويان علماً بأنّ العقوبة القصوى للتّهم الموجّهة إليه هي السجن لمدة 30 عاماً. وقال رئيس المحكمة القاضي دافيد هيل لدى تلاوة الحكم إنّ «محكمة جنايات باريس اقتنعت بمسؤولية أرتيوم ألويان في الجريمة المتّهم بها». وأضاف «تجدر الإشارة إلى الطبيعة الإرهابية لمنظمة «جبهة النصرة»، المرتبطة بـ«القاعدة» والتي قامت بأعمال جهادية مكثّفة تتجلّى من بين أمور أخرى، بارتكاب فظائع واعتداءات ولا سيّما في المنطقة العراقية- السورية». وشدّد القاضي على أنّه «يتّضح من التحقيق والمناقشات أنّ أرتيوم ألويان وخلافاً لما زعم، غادر فرنسا وهو مصمّم على التوجّه إلى سورية للالتحاق عن علم، بجماعة إرهابية كانت أنشطتها الإجرامية معروفة على نطاق واسع». وألويان المولود في أرمينيا قبل 33 عاماً حين كانت لا تزال تابعة للاتحاد السوفييتي، مثل أمام المحكمة بتهمة «المشاركة في شبكة إجرامية». واعتنق هذ الشاب الإسلام في 2012، ما أثار استياء عائلته الأيزيدية الأصل وقد ذهب إلى تركيا ثم إلى سورية في 2015 دون إعلام أقاربه.