لبنان.. الهجرة ترتفع بنسبة %346!

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أظهرت دراسة بحثية في لبنان، أمس، ارتفاعا في عدد المهاجرين والمسافرين خلال عام 2021 بنسبة 346 في المئة، على وقع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في دراسة بحثية أجرتها شركة «الدولية للمعلومات» اللبنانية، بشأن أعداد المهاجرين والمسافرين من البلاد.

وأفادت الدراسة بأن «عدد المهاجرين والمسافرين اللبنانيين في عام 2021 بلغ 79 ألفا و134 شخصًا، مقارنة بـ 17 ألفا و721 شخصا في عام 2020، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 346 بالمئة».

وأوضحت أن «عام 2021 سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خارج البلاد مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية».

وأضافت أن «عدد المهاجرين والمسافرين في عام 2017 بلغ أكثر من 18 ألفا، فيما وصل في عام 2018 إلى 33 ألفا، وفي عام 2019 بلغ أكثر من 66 ألفا، وفق بيانات رسمية صادرة عن الأمن العام في لبنان».

وعزت الدراسة أسباب ذلك إلى «الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة وتدني مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، والتي تدفع آلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسيناً لظروف الحياة». ولم تصدر السلطات اللبنانية تعقيبا على الأرقام التي ذكرتها الدراسة البحثية. وفي يونيو الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها «الأكثر حدة وقساوة في العالم»، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

إلى ذلك، قال البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أمس: إن الانتخابات النيابية والرئاسية يجب أن تُجرى في موعدها. وألقى الراعي كلمته خلال قداس بمناسبة عيد مار مارون حضره الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال إنه يتطلع إلى خمس أولويات من بينها إجراء الانتخابات في موعدها «وتسريع عملية الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي... واعتماد نظام الحياد الإيجابي أساسا في علاقاتنا الخارجية»، مشيراً إلى أنّه «أردنا أن يكون لبنان رسالة تعايش مع محيطه العربي بالاحترام وأردناه ملتقى للحضارات، لكن ضعف المناعة الوطنية حرّف رسالة لبنان ودخل في صراع المحاور وجعل منه منصة صواريخ وعدواً لأشقائه».

