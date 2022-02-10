الكاظمي يحذّر: الفوضى في العراق ستمتد إلى المنطقة

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امس من أن الفوضى لا ترحم أحدا والجميع سيدفع الثمن، وعلينا أن نعمل معا، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوة.

وقال خلال اجتماعه بقيادات أمنية في محافظة ميسان التي شهدت توترا أمنيا في الأيام الأخيرة «نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة». وأضاف «اتخذنا إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، وسنعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة».وأوضح الكاظمي «علينا الالتفات إلى عدة أمور: رفضنا القطعي لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحيانا حدود الوطن. العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء». وأشار إلى أن «استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، والفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة، ولا أحد يرغب في ذلك. جر المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمر مرفوض جملة وتفصيلا».

في غضون ذلك، اعلن تحالف السيادة العراقي السني دعمه لتولي الكاظمي ولاية ثانية فيما فتح البرلمان مرة اخرى باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. وقال رئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر (67 نائبا) ان قيادة التحالف عقدت اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث تم بحث «مجمل أوضاع البلاد، وضرورة ترصين العمل الأمني والعسكري لمواجهة التهديدات الإرهابية الأخيرة». ويضم تحالف السيادة تحالفي عزم برئاسة الخنجر وتحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى قوى وشخصيات سنية أخرى وعقب الاجتماع اكد النائب مشعان الجبوري القيادي في تحالف السيادة أن التحالف يدعم بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في منصبه لولاية الثانية.

في غضون ذلك اعلن البرلمان العراقي عن فتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة ايام. وجاء القرار بعد ان فشل البرلمان من عقد جلسة مقررة لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب مقاطعة الكتل الكبرى لها نظرا الى عدم الاتفاق فيما بينها على مرشح واحد. فقد انقسمت الكتل السياسية في دعمها لاحد المرشحين الرئيسين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وهو شيار زيبار مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني والذي قررت المحكمة الاتحادية الاحد الماضي وقف اجراءات ترشحه لحين اصدار قرار في دعوى قضائية رفعها ضده عدد من النواب.

واعتبر مراقبون ان الخطوة تهدف لفتح الباب أمام الحزب الديموقراطي الكردستاني، لتقديم المزيد من المرشحين للمنصب، والمضي بـ«الاتفاق الثلاثي» الذي يضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني، ومحمد الحلبوسي. وينص هذا الاتفاق على تسلم الحلبوسي منصب رئاسة البرلمان، وهو ما حصل بالفعل، على أن يُسند منصب رئيس الجمهورية، إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني، فيما يتم تقديم مرشح عن الكتلة الصدرية إلى منصب رئاسة الحكومة. وتتداول الأوساط الإعلامية، والسياسية ثلاثة مرشحين، للمنصب، وهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، بالإضافة إلى القيادي في الحزب فاضل ميراني.

