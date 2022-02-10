قضاة تونس يعلقون عمل المحاكم

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: دعت جمعية القضاة التونسيين إلى التعليق التام للعمل في جميع محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس معبرة عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. كما أعلنت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك تنظيم وقفة احتجاجية يوم اليوم أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.

وواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد ضغوطاً متزايدة من جانب مسؤولين في الأمم المتحدة وفي دول عدّة حذّروا من أنّ قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء يهدّد سيادة القانون.

وكان الرئيس التونسي أعلن الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة. وكثيرا ما ندّد سعيّد، استاذ القانون السابق، بمجلس القضاء واتهّم أعضاءه بعرقلة التحقيق في اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد والنائب السابق محمد البراهمي في 2013. وسعيّد الذي وضع مكافحة الفساد في صلب برنامجه، أكّد الإثنين أنّه «لن يتدخّل أبداً في القضاء» وأنّ حلّ المجلس ضروري لأنّ التونسيين يريدون «تطهير» بلدهم.

وفي تونس العاصمة قال سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنّهم «قلقون بشدّة» إزاء قرار سعيّد مشدّدين على أنّ «القضاء الشفّاف والمستقلّ والفعّال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديموقراطية فاعلة تخدم شعبها». من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ «هجوم» سعيّد على الهيئة القضائية يمثّل «تهديداً خطيراً للحقّ بمحاكمة عادلة» مذكّرة بأنّ سعيّد لم يحلّ الهيئة أو يعلّق عملها رسمياً بموجب مرسوم، ومحذّرة من تداعيات إقدامه على مثل هكذا خطوة. وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة هبة مرايف إنّه «إذا أصدر الرئيس مرسوماً لحلّ الهيئة أو تعليق عملها، فسيكون ذلك بمثابة ناقوس الموت لاستقلالية القضاء في البلد».

وجاء البيان بعد ساعات على إبداء واشنطن قلقها من خطوة سعيّد، معتبرة أنّ «القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديموقراطية فعّالة وشفّافة». واستدعى إجراء سعيد انتقاداً من الامم المتحدة في جنيف حيث وصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه القرار بأنه «خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ». واعتبرت باشليه أنّ قرار سعيّد «خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان». وأشارت إلى أن إنشاء المجلس في العام 2016 كان يُنظر إليه على أنّه تقدّم كبير في مجال سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس وأعربت باشليه عن أسفها لحملات الكراهية على الإنترنت والتهديدات التي تلقّاها أعضاء المجلس، ودعت إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية لضمان حمايتهم.

