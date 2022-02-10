واشنطن: تداعيات أزمة أوكرانيا ستصل الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر اللفتنانت جنرال إريك كوريلا المرشح لمنصب القائد العام للقيادة المركزية الأميركية أعضاء مجلس الشيوخ من أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، كما يخشى الكثيرون فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سورية. لكنه كان واضحا أن إيران لاتزال تمثل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. كما أخبر كوريلا لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن الصين توسع قوتها وإنفاقها في منطقة القيادة المركزية، بما في ذلك في البلدان التي تحتاجها الولايات المتحدة لجمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة المتطرفة في أفغانستان. قال كوريلا خلال جلسة استماع للجنة بشأن ترشيحه «تواجه الولايات المتحدة حقبة جديدة من المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا لاتقتصر على منطقة جغرافية واحدة بل تمتد إلى منطقة مسؤولية (القيادة المركزية) بما أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية للمنافسة مع الصين، يجب أن نظل منخرطين في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا».وردا على سؤال حول احتمال حدوث تداعيات في الشرق الأوسط حال وقوع غزو روسي لأوكرانيا قال كوريلا إنه يعتقد أنه يمكن أن يمتد إلى سورية حيث تمتلك روسيا قاعدة عسكرية وقوات. قال كوريلا الذي شغل سابقًا منصب نائب في القيادة المركزية «إذا غزت روسيا أوكرانيا، فلن تترد في لعب دور المفسد في سورية أيضا». وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن روسيا تريد خوض حرب مع الولايات المتحدة.

الى ذلك دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى حوار «حازم» مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال محادثات أجراها مع نظيريه الألماني والبولندي في برلين. وصرح ماكرون للصحافيين في ختام يومين زار خلالهما إضافة إلى برلين كلاً من كييف وموسكو: «علينا إيجاد طرق ووسائل معاً للانخراط في حوار حازم مع روسيا»، مشدداً على أن هذا هو «المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا».

من جهته أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن برلين «موحدة» مع باريس ووارسو حول هدف المحافظة على السلام في أوروبا. وقال شولتس للصحافيين «نحن موحدون حول هدف المحافظة على السلام في أوروبا عبر الدبلوماسية والرسائل الواضحة والرغبة المشتركة في التحرك معاً».

وفي كييف أعلن ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنه انتزع من أوكرانيا وروسيا «تعهداً مزدوجاً» باحترام اتفاقيات مينسك للسلام التي أبرمت عام 2015 بشأن النزاع في شرق أوكرانيا.

كما صرح في مؤتمر صحافي مشترك أعقب محادثاته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق الثلاثاء أنه يرى إمكانية للمضي قدماً باتجاه خفض حدة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا. وكشف أنه حصل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء محادثاتهما، على تأكيد «بعدم حصول تدهور أو تصعيد» في الأزمة بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.

بدوره أعرب زيلينسكي عن أمله في أن يمهد اجتماع مرتقب الخميس في برلين لكبار المسؤولين الطريق لقمة تجمع قادة كل من روسيا أوكرانيا وفرنسا وألمانيا بهدف إعادة إحياء خطة السلام المجمدة.

