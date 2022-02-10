يونايتد واصل نتائجه المخيبة

دوليه

واصل مان يونايتد خيباته وفرط في المركز الرابع بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه بيرنلي صاحب المركز الاخير 1-1 أول من أمس في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الانكليزي.

وسجل الفرنسي بول بوغبا (18) هدف مان يونايتد ، وجاي رودريغيز (47) هدف بيرنلي. وجاءت النتيجة المخيبة ليونايتد عقب خروجه من الدور الرابع لمسابقة الكأس بخسارته على ارضه امام ضيفه ميدلزبره من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتراجع يونايتد الى المركز الخامس برصيد 39 نقطة تاركا المركز الرابع الى وست هام يونايتد الفائز بصعوبة على ضيفه واتفورد بهدف وحيد سجله جاريد بوين في الدقيقة 68. وبات يونايتد مهددا بلحاق توتنهام وأرسنال (36 نقطة لكل منهما) به في حال فوز الأول على ضيفه ساوثمبتون، والثاني على مضيفه ولفرهامبتون اليوم في ختام المرحلة.

وكان يونايتد صاحب الافضلية منذ البداية رغم جلوس هدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، وافتتح التسجيل مبكرا عبر رأسية لقطب دفاعه الدولي الفرنسي رافايل فاران لكن الهدف ألغي بداعي خطأ ارتكبه القائد هاري ماغواير بحق رودريغيز قبل وصول الكرة من ركلة حرة جانبية إلى مدافع ريال مدريد الإسباني السابق (13).

ولم يتأخر فريق «الشياطين الحمر» في افتتاح التسجيل عبر بوغبا عندما تلقى كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة من لوك شو تابعها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (18).

وعزز يونايتد تقدمه بعد ثلاث دقائق عندما مرر ماركوس راشفورد كرة عرضية من مسافة قريبة تابعها المدافع بن مي بالخطأ في مرماه، لكنه ألغي بداعي خطأ ارتكبه بوغبا على المدافع إريك بيترز قبل وصول الكرة إلى راشفورد (21).

ونجح بيرنلي في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني اثر هجمة منسقة وصلت خلالها الكرة الى المهاجم الهولندي العملاق فاوت فيخهورست، المنضم حديثا من فولفسبورغ الألماني، فتلاعب بماغواير والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي ومررها إلى رودريغيز غير المراقب، فتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس الاسباني دافيد دي خيا وتابعها داخل شباكه (47)، مسجلا هدفه المئة في «بريميرليغ». وكاد فيخهورست يفعلها بتسديدة قوية «على الطاير» من خارج المنطقة ابعدها دي خيا بصعوبة الى ركنية لم تثمر (52).

ودفع المدرب الالماني رالف رانغنيك برونالدو مكان الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة 68، وكاد الدون البرتغالي يفعلها برأسية من مسافة قريبة فوق المرمى (78) في أخطر فرصة ليونايتد في الدقائق المتبقية من المباراة.

وواصل نيوكاسل صحوته وتخلص من منطقة الهبوط مؤقتا عندما عكَّر فرحة ضيفه إيفرتون مع مدربه الجديد فرانك لامبارد بالفوز عليه 2-1. وكان ايفرتون البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة حيث سجل المدافع جمال لاسيلز بالخطأ في مرمى فريقه (36)، لكن أصحاب الأرض ردوا بعد دقيقة واحدة وبالطريقة ذاتها حيث سجل المدافع مايسون هولغايت التعادل بالخطأ في مرمى فريقه.

ومنح لاعب الوسط الاسكتلندي راين فرايزر التقدم لنيوكاسل مطلع الشوط الثاني (56)، وعزز الوافد حديثا من أتلتيكو مدريد الإسباني المدافع كيران تريبيير بالهدف الثالث (80). وهو الفوز الثاني تواليا لنيوكاسل والثالث هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 18 نقطة وصعد من المركز التاسع عشر قبل الاخير إلى السابع عشر. في المقابل، مني ايفرتون بخسارته الرابعة تواليا والخامسة في مبارياته الست الاخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الفوز.

