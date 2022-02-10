صلاح جاهز للعب مع ليفربول

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من غير المستبعد أن يلعب الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول في المباراة ضد ضيفه ليستر سيتي اليوم في البرميرليغ، بعد أربعة أيام فقط من خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا ضد زميله في النادي ساديو مانيه. وكانت السنغال فازت في النهائي بركلات الترجيح 4-2 على مصر في العاصمة الكاميرونية ياوندي الأحد، لتحرز باكورة ألقابها القارية، حارمة الفراعنة من تعزيز رقمهم القياسي والفوز بالكأس الثامنة والأولى لصلاح، عندما سجل مانيه الركلة الخامسة الحاسمة. وعاد صلاح الى المركز التدريبي في ليفربول أول من أمس وسيخضعه الفريق الطبي للتقييم قبل المباراة ضد ليستر اليوم على ملعب «أنفيلد». وقال المدرب الألماني يورغن كلوب في حديث مع الموقع الرسمي للنادي «لقد عاد مو (صلاح) وتحدثت معه. إنه محبط جداً بالطبع ولكنه يتطلع لكل الأمور التي تنتظرنا هنا». وتابع «تحدثت ومعه وأول كلمات قالها لي مو كانت أنا جاهز. إنه لاعب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني، صراحة، علينا أن ننتظر. سيخضع لجلسة لاستعادة لياقته اليوم وسنرى كيف سيشعر لاحقًا». وقال كلوب إنه من المتوقع أن يعود مانيه الى ليفربول اليوم وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ليستر. وقال في هذا الصدد إن الفوز بالكأس «تعني كل شيء بالنسبة له، ولشعبه، وللسنغال ونحترم ذلك كثيرًا، ولم نكن لنستدعيه من هناك، فليفعلوا ما يحلو لهم في هذه اللحظات لأنهم يستحقون ذلك». ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري على بعد 9 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل، فيما يحتل ليستر المركز العاشر.