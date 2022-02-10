خيبة جديدة لشيفرين في «الأولمبياد»

دوليه

منيت الأميركية ميكايلا شيفرين بإخفاق آخر في منافسات التزلج الألبي تضيفه الى تنازلها عن ذهبية التعرج الطويل، وذلك بخروجها أول من أمس من مسابقة التعرج للسيدات في أولمبياد بكين الشتوي، فيما توج النروجي بيرك رود بذهبية التزلج الحرّ لفئة الهوائي الكبير.

وعلى غرار سباق التعرج الطويل الإثنين، كانت شيفرين المرشحة الأوفر حظاً لنيل ذهبية التعرج للمرة الثانية بعد عام 2014، إلا أنها صدمت الجميع بخروجها عن المسار في متسهل نزولها الأول ليتأجل حلمها بذهبية أولمبية ثالثة. وستنافس شيفرين في ثلاث مسابقات فردية أخرى في بكين 2022، أولها التعرج سوبر طويل غدا وبعدها سباق الانحدار الإثنين والكومبينيه الخميس المقبل. وبعدما خطفت الأضواء قبل 4 أعوام في ألعاب بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية عن 17 عاماً حين أحرزت ذهبية ألواح التزلج لفئة نصف أنبوب (هاف بايب)، لم تخيب الأميركية كلوي كيم الآمال في ظهورها الأول في بكين 2022 وهذه المرة بعمر الحادية والعشرين، وتصدرت التصفيات للسباق النهائي. وسجلت في محاولتها الأولى 87.75 نقطة، متقدمة على اليابانية ميتسوكي أونو (83.75 نقطة) والصينية كاي تشويتونغ (83.25).

