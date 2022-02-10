الهزيمة التاسعة على التوالي لبروكلين

دوليه

استمرت معاناة بروكلين نتس بتلقيه الهزيمة التاسعة توالياً، وهذه المرة على يد بوسطن سلتيكس بنتيجة كبيرة جداً 91-126 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبغياب كايري إيرفينغ المحروم من المباريات البيتية بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، جيمس هاردن للمباراة الثالثة توالياً بسبب إصابة عضلية وكيفن دورانت لالتواء في الرباط الجانبي للركبة تعرض له في منتصف الشهر الماضي، لم يجد سلتيكس أي صعوبة بتاتاً بالعودة من ملعب نتس بفوزه السادس توالياً ليتقدم الى المركز السابع في المنطقة الشرقية على حساب مضيفه بالذات. وخلافاً لنتس الذي من المفترض أن يكون الفريق الأقوى في المنطقة الشرقية، واصل فينيكس صنز موسمه الرائع وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع عشر في آخر 15 مباراة، وذلك على حساب مضيفه القوي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-109 بعدما كان متخلفاً بفارق 14 نقطة.

