زياش: لن أعود إلى المنتخب

دوليه

أعلن لاعب وسط تشلسي الإنكليزي حكيم زياش أول من أمس أنه لن يعود الى صفوف منتخب بلاده المغرب، متهما مدربه البوسني وحيد خليلودجيتش بـ «الكذب». وقال زياش (28 عاماً) عشية مباراة تشلسي بطل أوروبا مع الهلال السعودي بطل آسيا على بطاقة نهائي مونديال الأندية في العاصمة الإماراتية، في تصريح لقناة «أبوظبي» الرياضية «لن أعود إلى صفوف المنتخب المغربي، هذا قراري النهائي». وأضاف زياش «كل شيء واضح بالنسبة لي عن الكيفية التي تجري بها الأمور هناك وبعد ذلك أنا أركز على ما أفعله وما أقدمه مع فريقي». وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي توتراً أدى إلى استبعاده لأسباب انضباطية عن لائحة المنتخب في أغلب مباريات الدور الثاني المؤهل إلى مونديال قطر 2022 وكذلك نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الكاميرون والتي ودعها «أسود الأطلس» من ربع النهائي على يد مصر 1-2 بعد التمديد.