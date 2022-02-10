الأهلي يلعب على برونزية «مونديال الأندية»

دوليه

خسر الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد آل نهيان في أبو ظبي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية «الإمارات 2021». ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل مع الخاسر من المباراة الثانية للمربع الذهبي التي أقيمت مساء أمس بين الهلال السعودي وتشلسي الإنكليزي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. وخاض الأهلي، منافسات نصف نهائي كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه وفشل في بلوغ نهائي المونديال ليخفق في الوصول لإنجاز مازيمبي والرجاء اللذين بلغا نهائي المونديال من قبل كأفضل إنجاز لفريق من قارة أفريقيا.

