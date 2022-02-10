سمو ولي العهد استقبل الأندية الفائزة بكأس الأمير: حريصون على إعادة الرياضة في الكويت إلى سابق عهدها

محلية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة الشيخ حمود المبارك ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف حيث قدموا لسموه الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وهم كل من: المركز الأول نادي الكويت، والمركز الثاني نادي القادسية، والمركز الثالث نادي العربي. هذا وقد ألقى سموه -حفظه الله- كلمة خلال المقابلة هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب أصحاب السعادة: رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم السادة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات نادي الكويت ونادي القادسية ونادي العربي الرياضية.. أبنائي ممثلي لاعبي الأندية الثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني بداية أن أرحب بكم وأنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهنئة سموه حفظه الله ورعاه لنادي الكويت الرياضي لفوزه بكأس سمو أمير البلاد الـ(59) لكرة القدم للموسم الرياضي (2020/2021) وناديي القادسية والعربي لفوزهما بالمركزين (الثاني) و(الثالث).الحضور الكرام، ونحن نلتقي بكم اليوم لنهنئ الأندية الرياضية التي حققت إنجازات كروية في هذه المسابقة التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- فإننا لنؤكد أن قيادة دولة الكويت وكافة المسؤولين فيها لاسيما المعنيين بشؤون الرياضة حريصون كل الحرص على الاهتمام بكافة أنواع الرياضة والارتقاء بها وصولا للمنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة دولة الكويت وسمعتها من خلال إعادة الرياضة في الكويت إلى سابق عهدها. الحضور الكرام، من هذا المكان وفي هذا المقام أشد على أيدي كافة المسؤولين في الدولة عن شؤون الشباب وشؤون الرياضة لوضع تصورات ورؤى تساهم في النهوض بهم والاستماع إلى أفكارهم وترجمتها إلى واقع ملموس فهم بلا شك أمل الكويت ومستقبلها المشرق. الحضور الكرام، إن حسن التخطيط والمتابعة من قبل المسؤولين في كافة وزارات وأجهزة الدولة من سبلنا لتحقيق مزيد من الإنجازات فليحرص كل قيادي ومسؤول في موقعه على أن يخطط ويتابع وينزل إلى الميدان.. ووصيتي للرياضيين لاسيما لاعبي كرة القدم التحلي بالقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة فالرياضي قدوة في الأخلاق قبل أن يكون قدوة في الأداء. وفي الختام، ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز وأبنائه المخلصين وأن يديم عليه الخير والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»

وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.

