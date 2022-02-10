السالمية لرد الاعتبار أمام النصر

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تشهد الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة اليوم لقاء واحدا يجمع السالمية مع النصر في الساعة 06:00 مساء اليوم على ستاد ثامر في مباراة يسعى فيها السماوي إلى الاقتراب أكثر من الصدارة، في حين يطمح النصر لتعزيز مكانه في المنطقة الدافئة والابتعاد عن خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى. ويحتل السالمية المركز الخامس برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن كاظمة متصدر الترتيب قبل انطلاق الجولة، بينما يمتلك النصر 9 نقاط ويحتل المركز المركز السابع بفارق الأهداف عن الفحيحيل السادس.

ويريد السالمية رد الاعتبار أمام النصر الذي هزمه في الجولة الأولى من الدوري بنتيجة 3-2 في مباراة تقدم فيها السماوي بهدفين قبل أن يرد النصر بثلاثية في الشوط الثاني، علما بأن السالمية لم يخسر إلا أمام كاظمة في الجولة الماضية قبل توقف المسابقة. وتأتي مباراة اليوم قبل 10 أيام من مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد.

ويملك مدرب السالمية المخضرم محمد إبراهيم أسماء عدة مثل مبارك الفنيني ومهدي دشتي وحمد القلاف وفواز عايض ونايف زويد وحسين الموسوي والبرازيليين باتريك فابيانو وأليكس ليما، لكن الفريق يفتقد اليوم لخدمات مدافعه مساعد ندا ولاعب الوسط محمد الهويدي، بالإضافة إلى القادمين الجديدين جمعة سعيد والغامبي سانغ بيير القادم من النصر مقابل رحيل الإسباني مارتينيز.

في المقابل، يبدو مهمة الوطني الآخر عبدالعزيز المشعان صعبة رغم وجود بعض الأسماء المميزة مثل محمد دحام وعدي الصيفي ومشعل فواز ومحمد عبدالهادي وخالد شامان.

