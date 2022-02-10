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ربع النهائي يومي 21 و22 فبراير


حدد اتحاد الكرة يومي 21 و22 فبراير الحالي موعدا لإقامة منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد. ويلعب يوم 21 فبراير خيطان مع الفحيحيل، والنصر مع السالمية، على أن يلتقي في اليوم التالي العربي مع الصليبخات، والكويت مع الشباب. وكان الدور التمهيدي للبطولة شهد فوز خيطان على كاظمة بركلات الترجيح، والفحيحيل على الجهراء 1-0، والنصر على الساحل 2-1، والسالمية على القادسية 2-0، والعربي على التضامن 3-0، والصليبخات على برقان 1-0، والشباب على اليرموك 1-0، في حين لم يخض الكويت الدور التمهيدي بصفته حامل اللقب.


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