العروض تنهال على عرقجي

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تلقى لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي العديد من العروض بعد انهاء تعاقده مع نادي الجهراء الأسبوع الحالي. وبمجرد ما أعلن عرقجي عن انهاء تعاقده مع الجهراء بالتراضي بين الطرفين انهالت العروضه عليه من مختلف الأندية حيث تلقى عروضاً من الدوري التايواني والدوري المصري والانغولي والتونسي بالإضافة إلى الاتفاق مع نادي بيروت اللبناني. وكان الجهراء تعاقد مع الأميركي شاني ريكتور ليعوض رحيل عرقجي. وسينضم ريكتور إلى الفريق ليكون المحترف الثاني إلى جانب التونسي صالح الماجري. وعانى الجهراء الذي كان بدأ بطولة الدوري بقوة، كثيراً في الفترة الماضية بعد اقالة مدربه التونسي منعم عون وتعيين الوطني سعد الضامن وهو يسعى إلى استعادة مستواه والدخول بقوة إلى دائرة المنافسة.