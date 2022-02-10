«طائرة الكويت» ضم فرهادي

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تعاقد نادي الكويت مع لاعب الكرة الطائرة الإيراني أمير حسن فرهادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير الحالي. ويعتبر فرهادي (23 عاما) من اللاعبين المميزين الذين يتمتعون بالمهارت والطول الفارع (متران) وهو سينضم للفريق قبل البطولة في تونس. ويقيم «أبيض الطائرة» حاليا معسكراً تدريبيا في مدينة اسطنبول التركية يخوض خلاله من 3 إلى 4 مباريات على أن يغادر مباشرة إلى تونس بعدها للمشاركة في البطولة. ويلعب الأبيض في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الكامل والوافي العماني، والريان القطري والصداقة الفلسطيني وأهلي طرابلس الليبي. ويشارك في البطولة أيضاً ممثل الكويت الأخر نادي كاظمة الذي أيضا إلى تركيا لاقامة معسكر هناك استعدادا للبطولة. ويلعب كاظمة في المجموعة الأولى إلى جانب أندية الاولمبي الميلي الجزائري، وشباب الحسين الأردني، والترجي التونسي، والسويحلي الليبي.