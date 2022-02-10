اليوم الرياضي في قطر.. فرصة للتقارب

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احتفلت سفارة دولة قطر في الكويت باليوم الرياضي للدولة في يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، والذي يصادف هذا العام الثامن من فبراير 2022، وكانت دولة قطر سباقة في اختيار يوم وطني للرياضة حيث تعتبر أول دولة خليجية تخصص يوماً لممارسة الرياضة منذ عام 2011 بعد صدور القرار الأميري بالاحتفال السنوي بيوم الرياضة في قطر. واعتمدت دولة قطر هذا اليوم عطلة رسمية تتعطل فيها الدوائر الحكومية وتتحول فيها الدولة الى ساحة كبرى لممارسة الرياضة يتم فيها تشجيع الجميع، من كل الأعمار، على ممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة التي تقيمها الجهات الحكومية والخاصة برفقة أفراد الأسرة والأصدقاء، حتى يستطيع الجميع المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. وترى دولة قطر أن الرياضة هي أسلوب ونمط حياة وتشجع المواطنين والمقيمين على اعتماد هذا النمط الصحي في حياتهم اليومية، لذا تهدف دولة قطر من هذا اليوم الى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة وحثهم على تغيير نظام حياتهم لتقليل المخاطر المرتبطة بأساليب الحياة غير الصحية، كما يمثل هذا اليوم فرصة للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة، وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تدعمها ممارسة الرياضة. وبصفتها الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022 وعدد من البطولات العالمية تحرص دولة قطر على تأصيل ثقافة الرياضة في المجتمع من خلال عدد من المبادرات، ومنها اليوم الرياضي للدولة. ويسر السفارة وهي تحتفل بهذه المناسبة، أن تنقل تجربة اليوم الرياضي الى دولة الكويت الشقيقة وذلك في اطار حرص دولة قطر على تبادل التجارب والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وتتمنى لجميع المشاركين والحضور يوما رياضيا سعيداً وصحياً. بقلم : علي بن عبدالله آل محمود سفير قطر لدى الكويت