الكويت تطالب بمقعد دائم للعرب في مجلس الأمن

أول النهار

طالب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الامن الدولي في حال اي توسع مستقبلي له.

وقال العتيبي في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه أول من امس الثلاثاء خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة عدد اعضائه ان جانبا كبيرا من اعمال المجلس والقضايا المطروحة امامه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع. واضاف «نطالب ايضا بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد عن 400 مليون نسمة وعدد الدول العربية في الامم المتحدة التي تشكل نسبة 12 في المئة تقريبا من العضوية العامة في الامم المتحدة».

واوضح ان المجموعة العربية تتمسك بتحقيق اصلاح حقيقي وشامل لمجلس الامن لا سيما بصفته الجهة الرئيسة المنوط بها حفظ السلم والامن الدوليين بموجب ميثاق الامم المتحدة ليصبح اكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم وذلك في اطار اكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.

