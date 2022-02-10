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أول النهار

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وفد طلابي كويتي يشارك في الملتقى العلمي الآسيوي


كشف المهندس عدنان المير نائب رئيس المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست» ورئيس مكتبها الإقليمي لقارة آسيا عن مشاركة وفد طلابي كويتي في الملتقى العلمي الآسيوي السادس 2022 والمزمع عقده خلال الفترة من 20 - 26 فبراير الجاري في دبي.
وأكد المير، أن مكتب ملست آسيا نظم اجتماعا موسعا للوفد الطلابي وأولياء أمورهم تناول عرضا تقديميا عن الملست والملتقيات العلمية الآسيوية، كاشفا أن الوفد الطلابي الكويتي مكون من 12 طالبا وطالبة و4 مشرفين تحت رئاسة الموجهة الفنية العامة للعلوم منى الأنصاري ينضمون إلى 400 مشارك من 31 دولة منها (12) دولة آسيوية و(3) دول من افريقيا (مصر - الجزائر - تونس) و(4) دول من أميركا اللاتينية وهي (المكسيك - البرازيل - الشيلي - الباراجواي) ومن أميركا الشمالية (كندا) وبالإضافة إلى (روسيا و وأذربيجان).


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