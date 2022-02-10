«الفيديو المُخل».. ينسف «الاستجواب»

الأولى

وجه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر كتابا إلى رئيس مجلس الأمة يطلب فيه من المجلس التحقيق الفوري في جميع جوانب الواقعة المزعومة التي عرضها النائب شعيب المويزري في قاعة عبدالله السالم أثناء مناقشة الاستجواب، مع تزويده بكل نتائج التحقيق ليتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن الأمر. وجاء في الكتاب ان النائب شعيب المويزري قام بعرض مواد مصورة مخلة بالحياء العام أثناء جلسة علنية ودون أن يكون لهذه الوقائع أساس متصل بمادة الاستجواب. واضاف: ولما كانت هذه الوقائع المزعومة غير متصلة بأشخاص محددين بالاسم أو الصفة أو موقع معلوم أو حدث متداول أول سياق تاريخي مبين، وهو ما يعني تجهيلها المطلق، الأمر الذي لا يمكن القبول به كمادة للإساءة لوزارة الخارجية ولجميع منتسبيها أو الحط من قدر القائمين على هذه المؤسسة دون سند من الواقع أو القانون.

وجاء في الطلب ان ما يثير الاستغراب والريبة في دوافع عرضها أن هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلاً لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الافراد والمسؤولين محلاً للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية، وبناء على ما تقدم، ولما يشكله هذا الامر من مخالفة قانونية تستوجب مساءلة مرتكبيها، فإنني أطلب من مجلس الأمة التحقيق الفوري في جميع جوانب هذه الواقعة المزعومة وفق الإجراءات المتبعة لديكم، وتزويدنا بكل نتائج التحقيق ليتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن الأمر.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد لعرض مقطع مشين منسوب زعماً إلى منتسبي الدبلوماسية الكويتية، في جلسة علنية لمجلس الأمة.

وقالت في بيان لها أنه على الرغم من أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، لا ينازعه عليه أحد ما دام وفق مقتضيات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فانها تعرب عن استنكارها الشديد لعرض المقطع المشين المنسوب إلى منتسبي الدبلوماسية الكويتية، وما شكله هذا العرض من تشكيك مسبق ودون تحقق، بكل منتسبي وزارة الخارجية.

واشارت الى ان هذا المقطع تم تداوله -تزامناً مع سير الجلسة- في العديد من الحسابات الوهمية المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يبعث على الاستغراب والريبة.

وعبرت الوزارة في بيانها عن استيائها البالغ لنشر مثل هذه الإساءات، دون أن يبادر النائب المستجوب إلى تزويد الوزارة ببيانات وهوية الدبلوماسي المقصود، لافتة الى ما في ذلك من انتهاك صارخ لقواعد التعامل مع مثل هذه المسائل التي تحكمها أصول شرعية أولا، وقانونية ثانيا، وأخلاقية ثالثا، نتفادى فيها جميعاً الإضرار بسمعة البلاد ومؤسساتها وأفرادها.

وقالت في البيان : انطلاقاً من حرص وزارة الخارجية على كشف الحقيقة، ودعماً لقيم الشفافية والوضوح، طلبت من مجلس الأمة في كتاب رسمي أرسل بعيد الجلسة مباشرة، التحقيق الفوري في كل جوانب الواقعة المزعومة والمشاركين فيها وتاريخها، للنظر فيما عرضه النائب، وذلك حرصاً على سمعة منتسبيها، وتبياناً للحقيقة كاملة غير منقوصة.

وحول ما ذكره النائب المستجوب عن أعضاء سفارة الكويت لدى كوبا، أوضحت الوزارة إنها على اطلاع كامل بجميع ملابسات الوضع، وقد باشرت في حينها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وذكرت انه تم فصل الموظف المحلّي الذي أشار اليه النائب المستجوب بتاريخ 19 يناير 2021 أي قبل ما يزيد على السنة من تاريخ اليوم، كما شكّلت عدة لجان تحقيق للنظر في هذه الملابسات انتهت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير 2021.

وشددت الخارجية على انها مستمرة في متابعة هذه الملابسات لحين الانتهاء من استكمال كل الإجراءات القانونية بهذا الشأن لافتة الى أنها قامت بنقل جميع أطراف الواقعة إلى ديوان عام الوزارة.

وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة، اكدت على التزامها الكامل بالمعايير المحاسبية وعلى انها تتعاون بالكامل مع الهيئات الرقابية، وإن جميع المصروفات تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة وبما لا يخل بالمسؤولية المناطة بها حفاظاً على مكتسبات الدولة السياسية ومكانتها الإقليمية والدولية.

واضافت أنها وفّرت كل الظروف والوسائل لتمكين ديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصاته بفحص كل المصروفات والاستجابة لكل طلبات ديوان المحاسبة وتزويدهم بالبيانات والمستندات لإعداد تقرير متكامل عن جميع المصروفات الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا ما يؤكد على التعاون الكامل والجاد والشفاف مع ديوان المحاسبة.

وجاء في ختام البيان انه انطلاقاً من مبدأ الشفافية، فإن وزارة الخارجية ترحّب بإحالة الملاحظات التي وردت بالاستجواب إلى أي لجنة يراها مجلس الأمة للتحقيق فيها.