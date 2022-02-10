ولي العهد: حريصون على إعادة الرياضة إلى سابق عهدها

الأولى

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة الشيخ حمود المبارك ورئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف حيث قدموا لسموه الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد. وفي كلمة له خلال المقابلة نقل سمو ولي العهد للحضور تحيات صاحب السمو امير البلاد وتهنئة سموه لنادي الكويت لفوزه بكأس سمو الأمير للموسم الرياضي (2020/2021) وناديي القادسية والعربي لفوزهما بالمركزين الثاني والثالث. وأكد سمو ولي العهد ان قيادة الكويت وجميع المسؤولين فيها لاسيما المعنيين بشؤون الرياضة حريصون كل الحرص على الاهتمام بكل انواع الرياضة والارتقاء بها وصولا للمنافسة الاقليمية والدولية وتحقيق انجازات رياضية تليق بمكانة دولة الكويت وسمعتها من خلال اعادة الرياضة في الكويت الى سابق عهدها.

وأضاف سموه: «اشد على ايدي جميع المسؤولين في الدولة عن شؤون الشباب وشؤون الرياضة لوضع تصورات ورؤى تسهم في النهوض بهم والاستماع الى افكارهم وترجمتها الى واقع ملموس فهم بلا شك امل الكويت ومستقبلها المشرق».

وتابع سموه: «ان حسن التخطيط والمتابعة من قبل المسؤولين في جميع وزارات وأجهزة الدولة من سبلنا لتحقيق مزيد من الانجازات فليحرص كل قيادي ومسؤول في موقعه على ان يخطط ويتابع وينزل الى الميدان.. ووصيتي للرياضيين لاسيما لاعبي كرة القدم التحلي بالقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة فالرياضي قدوة في الأخلاق قبل ان يكون قدوة في الأداء».