«النزاهة»: حُرمة قاعة عبدالله السالم تعرضت للانتهاك بـ «مشاهد الرقص»

الأولى

أكدت جمعية النزاهة الوطنية أن صحيفة الاستجواب المقدمة الى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر خلت تماما من الوقائع والمستندات التي تبين مكامن الهدر في المال العام.

وقالت في بيان لها أمس إن الوقائع التي أثيرت بشكل مفاجئ في جلسة مناقشة الاستجواب هي ملاحظات تتطلب كثيرا من التدقيق للوقوف على مدى صحتها والاجراءات التي اتخذت سلفا تجاهها خاصة ان وزارة الخارجية تتعاون مع ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك كثير من الاجراءات التي اتخذت تجاهها.

وشددت على أن هناك ملاحظات جسيمة في آلية الاستجواب حذرت منها مضابط المجلس التأسيسي التي حذرت من أسلوب المباغتة في إثارة الوقائع اثناء جلسة الاستجواب باعتبارها لا تليق بجوهر الدولة الدستورية كما أن عرض مواد مصورة مخلة في جلسة استجواب علنية يمثل انتهاكا للأعراف الدستورية الراسخة وتشويها لأداة الاستجواب وعدم مراعاة لحرمة قاعة عبدالله السالم إضافة لكونه مخالفا بشكل صارخ للمادة 88 والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تشترط ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام.

وطالبت الجمعية مجلس الامة بتفعيل المادة سالفة الذكر والتحقيق في عرض المواد المصورة المخلة في قاعة عبدالله السالم، كما اعتبرت طلب وزير الخارجية من رئيس مجلس الامة التحقيق واجباً على الوزير لحماية كرامات الاشخاص والمؤسسات، وكذلك واجب على أعضاء مجلس الامة الاستجابة للطلب صيانة لمؤسسات الدولة والمؤسسة الدستورية وصيانة لحرمة قاعة عبدالله السالم.

وأكدت الجمعية أن الوقائع التي أثارها المستجوب مباغتة -على افتراض صحتها- تمثل ملاحظات مهمة تستوجب معرفة ما اتخذته الوزارة حيالها من اجراءات إلا أن عدم تضمين النائب المستجوب تلك الوقائع في صحيفة الاستجواب، وكذلك امتناع النائب المستجوب عن الافصاح عنها في رده على الاستيضاح المقدم من الوزير أضاع فرصة التعامل معها والتحقيق فيها وتبيان مدى صحتها ومكامن الخلل إن وجدت لاتخاذ التدابير المناسبة.