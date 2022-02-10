السماح لغير المطعَّمين بالسفر.. واعتبار من حصل على الجرعتين «محصناً»

الأولى

أقر مجلس الأمة امس جملة توصيات وقرارات بشأن الاجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا رأت الحكومة امكانية تطبيقها فيما لو سمحت بذلك الحالة الوبائية في البلاد.

وتضمنت القرارات رفع القيود عن غير متلقي اللقاح والسماح لهم بالسفر الى الدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.

ونصت كذلك على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم وكذلك الاكتفاء بالحصول على مسحة الـبي. سي. آر من المواطنين القادمين إلى الكويت فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازهم في الدول القادمين منها.

ووافق مجلس الامة على توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح.

وفي شأن متصل وافق المجلس في المداولتين على قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بالاجماع، بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكل آثارها، مقابل دفع المخالف 50 ديناراً عن كل مخالفة.

وجاء التعديل لتجنب كثرة القضايا وعدم إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية من جانب وتجنيب المخالف المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة وحمايته من العقوبات المغلظة .

وأشارت مادة أخرى إلى إعطاء الوزير حق منح صفة الضبطية القضائية دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة في الأماكن العامة وذلك لاثبات المخالفين لأحكام القانون والقرارات المنفذة له والحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه.

من ناحية اخرى، تقدم النائب حمدان العازمي مع عدة نواب بطلب عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لإقرار تعديل قانون المسيء و(الغاء عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من قانون الانتخاب والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأخرى).

على صعيد اخر امهل المجلس الحكومة شهرا لإصدار مرسوم بتعديل قانون البدل النقدي للإجازات الخاصة بالموظفين، مع بقاء تقرير اللجنة المختصة على جدول أعمال المجلس.