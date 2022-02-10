سمو الأمير رعى تخريج ضباط الدفعة 48 بالجيش

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن آمال البلاد معقودة على الخريجين، وثقة القيادة بهم، وبقدراتهم على العطاء والبذل غير محدودة، كما نقل تهنئة ومباركة، من صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال الجابر للخريجين إنكم اليوم تخطون أولى خطواتكم في ميدان الشرف والكرامة والعزة ومنبع العطاء والولاء والرفعة الجيش الكويتي، كما أن للوطن حقوقا على أبنائه من حماة الوطن تتمثل بعطائهم المخلص وتضحياتهم الكبيرة وبذلهم المستمر وسعيهم الحثيث للعمل والمشاركة في بنائه وتحقيق نهضته وازدهاره، واستكمال مسيرة من سبقَ من أجياله.

ودعا الوزير الجابر الخريجين الى المحافظة على قسمهم، ووضع مصلحة الوطن والتضحية من أجله نصب أعينهم من خلال تسلحهم بالعلم والتدريب والانضباط.

واستذكر الجابر خلال مناسباتنا الوطنية بكل مشاعر الفخر والاعتزاز التضحيات الجليلة والبطولات الكبيرة التي قدمها منتسبو الجيش الكويتي، كما تقدم بالشكر والتقدير لمنتسبي كلية علي الصباح العسكرية من قادة وضباط ومعلمين ومدربين وإداريين على ما بذلوه من جهد وإخلاص وتفانٍ بالعمل لإعداد وتأهيل هذه الكوكبة من الضباط الخريجين.

وقد جاءت كلمة وزير الدفاع خلال حفل تخريج الضباط من الدفعة 48 والدورة التأهيلية الضباط الأولى، ودورة الضباط الأطباء الأولى صباح أمس في كلية علي الصباح تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

ووجه الجابر كلمة لأبنائه الخريجين بهذه المناسبة قال فيها «أبنائي الخريجين يسعدني أن أشارككم، فرحة هذه المناسبة، العزيزة على قلوبنا وقلوبكم، والتي هي محل اعتزازٍ وفخرٍ لنا ولكم، فاليوم تخطون أولى خطواتكم في ميدان الشرف والكرامة والعزة، ومنبع العطاء والولاء والرفعة، الجيش الكويتي، الذي سطر أبطاله أروع صور الشجاعة والفداء والتضحية، دفاعا عن الوطن واستقراره ورفعته، وصونا لأمنه واستقلاله وعزته، كما يطيب لي في هذا المقام، أن أنقل لكم تهنئة ومباركة، صاحب السمو أمير البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين، الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة تخرجكم، كما أبارك لكم نيلكم للثقة السامية بصدور المرسوم الأميري بتوليتكم ضباطا بالجيش الكويتي، والتهنئة كذلك للخريجين من منتسبي الحرس الوطني الذين يشاركوننا دائما، مسيرة العطاء والبذل والتضحية لخدمة وطننا الغالي، والخريجين من دولة قطر الشقيقة الذين تربطنا بهم أواصر المحبة والأخوة والمصير المشترك».

وزاد العلي قائلاً إن للوطن حقوقا على أبنائه من حماة الوطن، تتمثل بعطائهم المخلص، وتضحياتهم الكبيرة، وبذلهم المستمر، وسعيهم الحثيث، للعمل والمشاركة في بنائه، وتحقيق نهضته وازدهاره، واستكمال مسيرة من سبقَ من أجياله، من منتسبي الجيش الكويتي الأوفياء، الذين وضعوا اللبنات الأولى لتأسيسه، وأسهموا في تنظيم قطاعاته وتطويره، ورفع مستوى أدائه وتأهيله، خدمة لوطننا الغالي، وقيادته الحكيمة، وشعبه الوفي.

وأكمل «إن آمال البلاد عليكم معقودة، وثقة قيادتنا الحكيمة بكم، وبقدراتكم على العطاء والبذل غير محدودة، فكونوا دائما أهلا لتحمل المسؤولية، مستشعرين لأهميتها، مستعدين للقيام بواجباتها، محافظين بذلك على قسمكم، واضعين مصلحة الوطن، والتضحية من أجله نصب أعينكم، من خلال تسلحكم بالعلم والتدريب والانضباط، والمضي دائما في العمل نحو استكمال جهوزية واستعداد قواتنا المسلحة، كلٌ حسب اختصاصه وموقعه». مبينا أنه خلال الأيام القادمة تمر بنا، ذكرى العيد الوطني الـ61، والذكرى الـ31 ليوم التحرير، والتي نستذكر فيها، بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، التضحيات الجليلة، والبطولات الكبيرة، التي قدمها منتسبو الجيش الكويتي، في صد العدوان الغاشم على بلدنا الحبيب في العام 1990، والمشاركة الفعالة والمتميزة، في حرب تحريره من يد عدوٍ غاصب في العام 1991، بالإضافة إلى تاريخهم الحافل بمواقف البسالة والشجاعة والفداء، دفاعا عن كرامة وعزة الأمة العربية، ودعما للجهود الدولية والإنسانية، فكونوا دائما على نهجهم سائرين، وعلى سيرتهم محافظين، وببطولاتهم مقتدين.

وختم وزير الدفاع كلمته قائلا أود أن أعرب عن شكري وتقديري، لمنتسبي كلية علي الصباح العسكرية، من قادة وضباط، ومعلمين ومدربين وإداريين، على ما بذلوه، من جهد وإخلاص وتفانٍ بالعمل، لإعداد وتأهيل هذه الكوكبة من الضباط الخريجين، داعيا المولى عزوجل، أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن، والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة، لصاحب السمو أمير البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وسدد على دروب الخير خطاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

درع حصينة

وفي بداية مراسم التخرج تم بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي كلمة قال فيها تتشرف كلية علي الصباح العسكرية في هذا اليوم برعايتكم وحضوركم الكريم لحفل تخريج دفعة الطلبة الضباط (48) وكذلك الدورة التأهيلية الاولى، ودورة الأطباء الاولى بالإضافة الى الطلبة الضباط من خريجي الكليات بالدول الشقيقة والصديقة، وهم طالب واحد من الكلية الملكية البريطانية، و(19) طالباً من الكلية البحرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وطالبان من كلية الملك فيصل الجوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن ضمن دفعه الطلبة الضباط الخريجين (10) طلبة من الحرس الوطني الكويتي، و(4) طلبة من دولة قطر الشقيقة، سوف يكونون بعون الله تعالى كأسلافهم درعا حصينة وسورا منيعا لوطن شامخ، فخورين بقادته الراشدين، وابنائه المخلصين وحماته الباسلين، وطن تزيده سهام أعدائه صمودا ومخططاتهم صعودا ليبقي بإذن الله شامخا عزيزا، مؤكدا أن في كلية على الصباح العسكرية، كلية البطولة ومعقل الاقدام والرجولة، نعمل على ان نعد بحزم ونبني بعزم، حملة السلاح وحماة الوطن ليكونوا بعون الله ثابتين عند التحديات وصامدين وقت الأزمات وعلى قدر الآمال والطموحات.

وبين العتيبي ان ثروة هذا الوطن ومستقبلة، يكمنان في الشباب، وهم الشريان الحيوي الذي يتدفق تفوقا وابداعا، والتعليم والتدريب يتطلبان جهدا كبيرا وعملا متواصلا، ولقد أتم الخريجون جميع متطلبات النجاح، من تعليم وتدريب أساسي في ميادين الكلية الداخلية والخارجية، وفق برنامج معد لذلك جاهزين للانخراط مع إخوانهم في وحدات الجيش المختلفة، لتأهليهم وتدريبهم على الأسلحة والمعدات المختلفة، عيونهم على الوطن، وغايتهم المحافظة على مقدراته وسيادته.

رؤى جموحة

ووجه العميد الركن العتيبي كلمة للضباط الخريجين قائلا: يا قادة المستقبل، وروح الوطن، إن رؤى التغيير الوثابة الجموحة، واهدافه السامية الطموحة، يمكن تحقيقها إذا حميتموها بدمائكم، ودافعتم عنها بأرواحكم، وأعطيتموها جدكم، وبذلتم فيها جهدكم، فانطلقوا في ميادين الوطن، بروح العطاء، مشاركين في البناء والتطوير، متمنيا لكم التوفيق والسداد، في حياةٍ مستقبليةٍ قادمةٍ، تنتظر منكم الكثير من البذل والعطاء.

