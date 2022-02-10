تعديل قانون «الاحتياطات الوقائية من الأمراض السارية»

وطن النهار

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكل آثارها. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية امس الأربعاء بموافقة 45 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة اجمالي الحضور والبالغ عددهم 46 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

ووافق المجلس على توصيات وقرارات نيابية بشأن الاجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة «كورونا».

وتتعلق التوصية الاولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.

اما التوصية الثانية فتنص على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم اما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط الحصول المواطنين القادمين إلى الكويت على مسحة الـ«بي. سي آر» والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لايكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.

ووافق مجلس الامة على توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.

ووافق كذلك على طلب إحالة الكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.

واقر احالة تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة جميع مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة «كورونا» الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية. كما وافق على ادراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة «كورونا» منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول اعمال المجلس.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة الأمس، وتلا الأمين العام أسماء المعتذرين، ثم انتقل المجلس إلى نبد الأسئلة.

حسن جوهر: لدينا 17 مؤسسة تعليمية ما بين جامعات ومعاهد لديها مساحات شاسعة من الاراضي تبلغ من 50 الى مئة الف متر مربع بقيمة سوقية عالية، المؤسسات التعليمية الخاصة لا تعطي فرصة عمل للكويتيين اذ تبلغ نسبة التكويت فيها 10% فقط بالرغم من الامتيازات التي تمنحها الدولة لها.

وزير التربية: سنعرض سياسة التكويت في اول اجتماع قادم لمجلس الأمناء وسنتعاون مع النواب في هذا الامر.

فرز الديحاني: لماذا لا تأخذ المعلمة الكويتية بدل ايجار مثلها مثل المعلمة الوافدة؟

وزير التربية: هذا القرار يتعلق بديوان الخدمة المدنية اذ لا يسمح لنا الديوان بمساواة المعلمة الكويتية مع الوافدة في بدل الايجار وسنتعاون مع الاخ فرز في اي طرح يأتي منه.

الحجرف: هناك اكثر من بعثة في السفارات خارج البلاد فلماذا لا يتم توظيف الكويتيين فيها بالرغم ان هناك مشكلة بطالة، وهناك خطورة امنية في توظيف الاجانب في السفارات الكويتية، من يشغل الامور الحساسة في السفارات يجب ان يكون كويتيا، المشهور عندنا في الدواوين ان الكويت ما فيها سر، ونحن نتكلم عن أمن قومي يجب الحفاظ عليه لاستقرار هذا البلد الطيب.

الخليفة: ليش الكويتي ما يحصل على لقب كبير المستشارين القانونيين ويمنح هذا اللقب للأجانب.

بدر الملا: وجهت السؤال الى وزير الداخلية بشأن القيود الخاصة على بعض ملفات الجنسية وجاءت الاجابة بخلاف السؤال الموجه فهناك قيود تثير شبهات التزوير وتكلمت عن صدور قرار بازالة شبهات التزوير.

احمد مطيع: انا نائب من الدائرة الخامسة وأجد ان هناك تقصيرا في المشاريع السكنية في الدائرة، انا اقصد المنطقة العاشرة وتوابعها فلابد ان تنتهي وزارة الاسكان من البنية التحتية للمشاريع السكنية فيها باسرع وقت.

حمد المطر: الاجراءات لمواجهة جائحة «كورونا» بهدلت المواطنين بهدلة ما بعدها بهذلة، وقد سألت وزير الصحة ان كانت الوزارة ستمنع غير المطعمين من السفر فاجاب ان الوزارة لا تمنع السفر ما لم تمنع الدول الاخرى ذلك ولكن ما حدث العكس فقد تم منع المواطنين من السفر.

حمدان العازمي: سألنا وزير الدفاع في الاستجواب عن السند القانوني في اجبار الضباط على التقاعد وللأسف لم يرد علينا واليوم مشوهم، وعشان يكون له بكل مكان له عين حط مكان هؤلاء الضباط اشخاص وفق مبدأ الترضيات، انا قلت اذا وزير الدفاع لم يعالج محاور الاستجواب فسأقدم استجوابا واستجوابا الى ان تعالج، الشق عود في المؤسسة العسكرية لا آليات ولا قوارب تدش البحر ولا طيارات تطير والملابس العسكرية من خمس سنوات ما اصرفوها، والعسكريون يسوون قطيات او الآمر يدفع من جيبه على امورهم اليومية وحتى على الاوراق والادوات المكتبية.

المطير: لا وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء يقدر يسوي شي تجاه تجار الاقامات لان كل الوزارات متداخلة، فقد تجمعوا عندنا مجموعة من المجرمين وتجار المخدرات الوافدين والحكومة تتطمش عليهم، وللحين تدفع الآلاف عشان الواحد يجيب له خادم ويتعب المواطن عشان يحصل خادم وبعدين يطلع المدير ياخذ منهم فلوس، تحركوا احموا البلد الشعب قاعد يعاني من هالمجرمين حتى الداخلية مو قادرة عليهم.

المجلس ينتقل الى التصويت على التوصيات الخاصة بجائحة كورونا.

توصيات جائحة كورونا:

? رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح لهم بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.

? الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.

? عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.

? عدم اشتراط الحصول على مسحة PCR للمواطنين القادمين للكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سبباً في احتجازه بالدولة القادم منها.

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاحتياطات الصحية في المداولة الاولى وكان الحضور: 46 والموافقون: 45.

المجلس ينتقل الى تقرير اللجنة الاسكانية.

وزير الاسكان: نطلب تأجيل مناقشة التقرير الى الجلسة القادمة.

ووافق المجلس على تأجيل مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية.

وزير التجارة: نشكر ما قامت به اللجنة والاعضاء الافاضل ونحن مستعدون كحكومة راح نفعل مثل هذا القانون ونقدمه خلال المدة القانونية.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الموارد البشرية في شأن الخدمة المدنية «بدل الاجازات».

وزير العدل: تتعهد الحكومة خلال شهر باصدار التعديل في مرسوم.

الرئيس: نفتح نقاش في موضوع احنا متفقين عليه.

عبدالكريم الكندري: اذا المجلس مايبي يصوت اليوم اقترح ان يبقى على جدول الاعمال لاننا نعرف تعهدات الحكومة يجيهم واحد يقولهم ماكو ميزانية ولهم سوابق في ذلك.

الرئيس: ترفع الجلسة ربع ساعة لاداء الصلاة.

وافق المجلس على ابقاء تقرير لجنة الموارد البشرية في شأن الخدمة المدنية «بدل الاجازات». على جدول الاعمال لمدة شهر.

المجلس ينتقل الى تقرير لجنة الشؤون الصحية باستبدال عبارة عامل منزلي بخادم.

مهند الساير: يؤسفني ان رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لمواجهة كورونا غير موجودين ويعتقدون اننا امام ابراء ذمة لا والله غلطانين ومو معقولة ان مثل هالتوصيات لم تؤخذ بجدية.

الغانم: للانصاف فان وزير الصحة مسوي قسطرة وانا تحدثت معه وهو مؤيد للتوصيات.

المجلس يوافق على توصية اخرى لتشكيل لجنة رصد لمتابعة التقارير اليومية لجائحة «كورونا» وتلقي الشكاوى.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشان قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.

احمد مطيع: القانون فيه مادتان جديدتان اذ تنص على جواز الصلح مقابل دفع مبلغ 50 دينارا في الجرائم الخاصة بهذا القانون وهي عدم الالتزام بالاجراءات الصحية مثل عدم لبس الكمام وغيره مع اعطاء صفة الضبطية لموظفي وزارة الصحة في الاماكن التي تكون تحت مسؤولية وزارة الصحة

وزير التجارة: نؤيد وجود غرامة 50 دينارا للردع والتقويم والمساعدة على احترام القانون.

هشام الصالح: كانت الغرامات تصل الى خمسة الاف دينار وهذا يذكرني بقانون البيئة اللي اذا شلعت وردة غرامتك عشر الاف دينار اصلا الوردة وينها.

احمد مطيع: هناك تعديل قدمه بدر الملا ان تكون الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة بالاضافة الى رجال الشرطة والبلدية في جميع الاماكن وليس في الاماكن التابعة لوزارة الصحة فقط والامر راجع للمجلس وهو سيد قراراته.

مهند الساير: يجب الموافقة على القانون حتى نحمي المواطنين وان يتعامل وزير الصحة مع هذا القانون ليس كعصا يعاقب بها الناس.

احمد مطيع: هذا القانون مفتوح يتعلق بكل شيء مثل لبس الكمام وكسر الحظر والتجمعات وغيرها ولذلك يجب الانتباه لذلك.

عبدالكريم الكندري: لدينا مشكلة في مجلس الامة وهي ان القوانين تقر في شدة المشكلة وفي فترة خوف ولذلك يجب اعادة مناقشة هذا القانون وعلى الحكومة تقديم قانون شامل لقانون الاوبئة بعد سنتين من معايشة جائحة كورونا لان مفهومنا للاوبئة الآن يختلف عنه قبل سنتين.

حسن جوهر: كان هناك تساهل كبير اثناء جائحة كورونا لاصحاب النفوذ والحفلات الخاصة بينا يتم التشدد على الآخرين، وهناك ما لا يقل عن ثمانية الاف حالة تخص اطفال مخالفين حالات الحجر الصحي فهل القانون سيطبق بأثر رجعي بحيث يشمل القانون هذه الحالات وكذلك الحالات الاخرى المحالة للقضاء.

احمد مطيع: هذا الموضوع يخص الحكومة ولابد منها التعهد بذلك والحقيقة ان الوزير الحالي متعاون ولكن الوزير السابق لا يحضر اجتماعات اللجنة ولا يحترمها وهذه هي الحقيقة.

اسامة الشاهين: اخشى ان التعديل بشان توسيع الضبطية القضائية ان تشمل الاماكن الخاصة مثل السكن ولذلك يجب ان يكون التعديل في الاماكن العامة فقط، وهناك تقرير ديوان المحاسبة خطير ويذكر انه تم صرف 790 مليون دينار خلال ستة اشهر فقط في جائحة كورونا لـ 42 جهة حكومية مختلفة.

اسامة الشاهين: هناك علامات استفهام كثيرة ومنها ان مؤسسة الموانئ اشترت كمامات من شركة كمبيوتر وهذا لغز.

بدر الملا: اشكر الاخوان في اللجنة على جهدهم وقدمت تعديلا في مادة (17 مكرر أ ) والامر يحتاج الى توضيح والاصلح ان تكون الضبطية القضائية غير محددة بمنطقة معينة وان تكون مفتوحة في كل انحاء الكويت.

عبدالله الطريجي: بعض الدول وضعت الغرامة خمسة دنانير وارى ان تخفض الغرامة من الخمسين دينارا الى خمسة دنانير ولكي نراعي ظروف الناس فهناك كويتيون رواتبهم ضعيفة وحتى لاتكون الامور مفتوحة على مصراعيها.

حمدان العازمي: المشكلة اذا جينا نقر القانون حسب الحدث اللي صاير وبعدين نرجع ونعدل وهذا فعلا القانون من سنة 69 فعلا يحتاج الى تعديل والعقوبة في القانون 5 الاف دينار والهدف من القانون هو الوقاية مو العقوبة والمحولين الى النيابة من وزارة الصحة بحدود 13 الف مواطن واغلبهم من القصر والشيبان ويمكن تلفونه انفصل والان شنو مصيرهم وحلهم الان.

ووافق المجلس على تعديل قانون الاحتياطات الصحية من حيث المبدأ.

حمدان العازمي: الضبطية القضائية والتوسع فيها موزين مع الاسف بعض رجال الداخلية ما عندهم مرونة والبعض ماخذ اهله للطبيب ويقوله لا انت مو مريض ويجب حصر وتقنين الضبطية القضائية وشوفوا المقارنة مع دول الخليج ولازم مايكون عندنا ردة فعل بالقرار اللي نصدره.

عبدالله جاسم المضف: اشكر اللجنة الصحية على ماقامت به لكن اود التاكيد على تطوير قانون 69 لكي نواكب التطور وهناك عدد كبير من الاطفال اقل من 15 سنة وكبار في السن امام القضاء يواجهون مصيرهم وجميل ان نضع قانون لكن ماهو مصير من ذهبوا الى القضاء والاهم هو كيف يمكن تطبيق هذا القانون وهل يطبق على اللي ماله ظهر ام سيطبق على الجميع وأتمنى ان هذه التوصيات تطبق واتمنى ان نلامس مشاعر الشعب الكويتي ودورنا ايصال صوت الشعب الكويتي وان تأخذها الحكومة بعين الاعتبار وسندعم هذه التعديلات.

حمدان العازمي: نعطي الضبطية القضائية لوزارة الصحة وهي ماعندهم موظفين قاعدين يستعينون باخوانا البدون على بند المكافأة.

وزير العدل: نضيف على التعديل ان تكون الضبطية القضائية في جميع الاماكن العامة.

بدر الملا: الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة يجب الاتقتصر على مباني وزارة الصحة وان تشمل جميع مناطق الكويت.

وبدأ المجلس التصويت بالاسم على تعديل قانون الاحتياطات الصحية.

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاحتياطات الصحية في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة، بموافقة 46.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة.

