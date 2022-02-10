«الداخلية»: سيطرة فورية على ازدحامات مركز التطعيم

وطن النهار

أكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية قامت وعلى الفور بالتعامل مع الازدحامات التي حدثت اول من أمس في مركز الكويت للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، حيث تمت السيطرة على الوضع واعادة النظام مباشرة.

واوضحت الوزارة في بيان على حسابها في «تويتر» أن الجهات الأمنية المختصة قامت بدورها إزاء تلك الازدحامات التي تم تداول مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت (الداخلية) على انه تمت السيطرة الفورية عليها في الموقع المذكور كما تمت اعادة النظام الى جميع القاعات وخارجها من قبل رجال الأمن لضمان سلامة الجميع.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة ان انتشار معلومة مغلوطة بين بعض الجاليات المقيمة حول «السماح بالتطعيم للجميع وتلقي الجرعة التنشيطية دون موعد مسبق» ادى الى توافد أعداد كبيرة وغير معتادة لمركز الكويت للتطعيم «كوفيد-19» في مشرف.

وقالت الوزارة في بيان لها أول من أمس الثلاثاء انه على إثر ذلك تم التنسيق مع الجهات الأمنية والفرق التطوعية للتعامل مع الواقعة حيث عادت الأمور لمسارها الطبيعي دون أن ينجم عن ذلك أي تلفيات.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والالتزام بالحضور وفق الموعد المخصص حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وكانت وزارة الداخلية اوضحت في وقت سابق أن الجهات الامنية قامت وعلى الفور بالتعامل مع الازدحامات التي حدثت في المركز وسيطرت على الوضع واعادت النظام الى المكان.

