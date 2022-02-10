تسجيل 3463 إصابة جديدة بـ «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 590565.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 5203 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 538129، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 91?1 في المئة. وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2514 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 49922 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد- 19» إلى 474. وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 27947 ليصبح مجموع الفحوصات 7198855، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 12?4 في المئة.

