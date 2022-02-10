الخميس: دعم التعاون الإعلامي العربي

وطن النهار

أشاد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس بالعلاقات الكويتية - الإماراتية التاريخية والمتجذرة، معربا عن سعادته لاستقبال سفير دولة الإمارات العربية لدى البلاد د. مطر النيادي في الملتقى الإعلامي العربي بحضور شخصيات كويتية بارزة وعدد من الإعلاميين.

ووصف الخميس في تصريحات للصحافيين الزيارة بالمثمرة حيث ناقش مع السفير الاماراتي العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتجربة السفير المهنية في الكويت خلال العام الأول كسفير لبلاده، فضلا عن سبل دعم وتعزيز التعاون الإعلامي.

ولفت الخميس إلى حرص الملتقى الإعلامي العربي على استضافة الشخصيات البارزة للتواصل وتبادل الرؤى ودعم الحوار وتنسيق الجهود.

واثنى الخميس على جهود دولة الإمارات والنجاحات والقفزات النوعية التي حققتها ومازالت في المجالات كافة وعلى مختلف الصعد.

ومن جهته، أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد د. مطر النيادي بجهود الملتقى الإعلامي العربي في تعزيز التواصل بين الإعلاميين العرب لمناقشة القضايا الإعلامية المهمة من قبل ممارسين وأكاديميين ومتخصصين في شتى مجالات الإعلام, والوصول إلى نتائج وحلول ومقترحات مهمة.

وتطرق الحضور الى وشائج العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين وشعبهما، منوهين الى ان 260 رحلة اسبوعية كانت تسير بين الكويت والامارات قبل جائحة كورونا الا ان عدد الرحلات تقلص في الوقت الحالي بسبب الشروط المفروضة من قبل الدول لمنع انتشار الفيروس.

كما اشاد الحضور بالتنظيم الذي شهده اكسبو دبي حيث بلغ عدد الحضور حتى الان 12 مليوناً ونصف المليون رغم ما يعاني منه العالم من تفشي كورونا، كما شهد العديد من الزيارات الرسمية لعدد من الرؤساء ووزراء خارجية دول مشاركة في الاكسبو.

