لجنة حكومية لتقييم أصول الدولة

مال وأعمال

تحدثت مصادر مطلعة لـ «النهار»، عن تشكيل لجنة حكومية لتقييم أسعار بعض القسائم والأراضي المملوكة للدولة وفقاً لأسعار السوق، تمهيداً لطرحها في مزادات انتفاع علنية لجذب المستثمرين.

وبينت المصادر أن اللجنة ستستعين بالاستشارات الفنية من قبل جهات حكومية واتحادات، أبرزها الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية واتحاد مقيمي العقار.

ولفتت الى أن اللجنة سيتم تشكيلها من ممثلين لعدة جهات حكومية من بينها: وزارة التجارة والصناعة وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت إن اللجنة ستقوم بوضع آليات عمل محددة للتقييم، تتضمن تحديد الأصول وأماكنها وتقييمها وفقاً لأسعار السوق.

وأكدت أنه بعد التقييم وتحديد الأسعار السوقية، فإنه سيتم طرحها بالمزاد العلني أمام الراغبين في الاستثمار بأملاك الدولة.

وأشارت إلى أن اللجنة تأتي بعد توجهات حكومية جادة لإعادة النظر في تقييم الأصول المملوكة للدولة بغرض تنمية الإيرادات غير النفطية والسعي لتكوين مصادر بديلة للنفط في المرحلة المقبلة لتعزيز وتحقيق مفهوم الإستدامة المالية.

واستدركت المصادر أن هكذا توجه من شأنه تعزيز وتطوير النهج الإصلاحي والتنموي الذي تستهدفه الحكومة عبر توسيع دائرة الملكية والشراكة الحقيقية للقطاع الخاص والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المدى الطويل.

