ارتفاعات النفط.. تؤمِّن الالتزامات المالية الحكومية

مال وأعمال

قالت مصادر لـ «النهار»، إن مستوى الايرادات النفطية المتوقع في العام المالي المقبل 2022/2023 سيصل إلى 24 مليار دينار وهو ما يعزز قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية القصيرة والطويلة الأجل.

وأوضحت حرص الحكومة على توفير السيولة لتغطية كل الالتزامات المترتبة على الحكومة تجاه الجهات الأخرى وبالشكل الذي يوفر تلك الالتزامات على المدى البعيد.

وبينت أن الجهات المختصة تعمل على تأمين المصروفات في الأوقات المحددة دون تأخير، مبينة أن الصرف يتم عبر آلية تنسيق بين الجهات المختلفة ومن خلال آلية تدقيق بما لا يؤدي إلى هدر للمال العام.

وأشارت إلى أن هناك مصادر لتأمين السيولة، موضحة أن ارتفاعات أسعار النفط والتي تجاوزت حاجز 90 دولاراً للبرميل وذلك للمرة الأولى من 7 سنوات، دفعت إلى تحقيق انتعاش في سيولة صندوق الاحتياطي العام الذي شهد جفافاً ونضوباً في السيولة مع سداد الالتزامات الخاصة بتداعيات فيروس كورونا.

