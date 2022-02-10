الخام تراجع 2 % من أعلى مستوياته في 7 أعوام

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ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع كل من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط لمواجهة ارتفاع أسعار الخام، قائلة إن جميع الخيارات مطروحة لتحقيق ذلك. وأضافت ساكي للصحافيين، «نتحدث عن زيادات مقترحة في الإنتاج مع الدول المنتجة للنفط. ونتحدث مع الدول المستهلكة عن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية». وردا على سؤال عن احتمال سحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى، قالت ساكي «كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة». وقد تراجعت أسعار النفط بنحو 2% مع قلق المستثمرين من أن يفضي استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي إلى زيادة صادرات الخام من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

وربما يسمح الاتفاق بضخ ما يزيد على مليون برميل يوميا من النفط الإيراني أي ما يزيد على واحد بالمئة من الإمدادات العالمية. وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.91 دولار بما يعادل 2.1% إلى 90.78 دولاراً للبرميل عند التسوية، بينما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.96 دولار أو 2.1% إلى 89.36 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وارتفع خام برنت إلى 94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وبلغ سعر خام تكساس الوسيط 93.17 دولاراً، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.

ولم تسفر ثماني جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل نيسان بعد عن اتفاق على استئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وما زالت هناك خلافات بشأن سرعة ونطاق رفع العقوبات عن إيران. ويحصل الخامان على دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.

وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير.

