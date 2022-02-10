«دانة غاز» تتحول للربحية بـ317 مليون دولار في 2021

مال وأعمال

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أظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز، تحولها للربحية خلال العام 2021، بصافي ربح 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار) مقارنة بخسائر نحو 1.38 مليار درهم (376 مليون دولار) في 2020.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن التحول إلى الربحية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات الأخرى التي تشمل 608 ملايين دولار، قيمة المبالغة المستحقة بعد قرار التحكيم. تأثرت الشركة إيجاباً بقيد مبلغ نحو 608 ملايين دولار المتعلق بحصولها على حكم لصالحها من هيئة التحكيم الدولية فيما يتعلق بتوريد الغاز مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، ويغطي الحكم الفترة من عام 2005 إلى عام 2014 وهناك هيئة تحكيم أخرى تنظر في الفترة المتبقية من العقد أي من عام 2014 إلى عام 2030.

