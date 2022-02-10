30 مليون دينار خسائر البورصة مع التوتر السياسي

مال وأعمال

سيطر التباين على البورصة مع ضبابية الموقف السياسي بين الحكومة ومجلس الامة وبالتزامن مع تراجع اسواق عالميا بنحو 2% عن اعلى ارتفاع شهدته اسواق النفط.

ويرى محللون ان هذا التباين سيكون مؤقتا مع حجم الايجابيات التي تشهدها البورصة أخيراً وفي مقدمتها التراجع اليومي في حجم الاصابات بجائحة كورونا وموافقة مجلس الأمة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها، ومحافظة النفط على مستويات فوق 89 دولارا للبرميل والنتائج الايجابية التي تعلنها الشركات والتي تؤكد تجاوزها اثار الازمة التي شهدتها خلال عام 2020 والتي شهدت تراجعا حادا في الارباح.

واضاف ان هذا التباين اسهم في تراجع القيمة السوقية بنحو 30 مليون دينار بعدما اغلقت البورصة على 43.763 مليار دينار مقابل نحو 43.793 مليار دينار خلال جلسة الثلاثاء.

وقد أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 5?18 نقاط ليبلغ مستوى 7447?35 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?07 في المئة.

وتم تداول 266 مليون سهم عبر 12305 صفقات نقدية بقيمة 62?4 مليون دينار (نحو 199?6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 38?3 نقطة ليبلغ مستوى 6259?74 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?62 في المئة من خلال تداول 154?3 مليون سهم عبر 7118 صفقة نقدية بقيمة 21?5 مليون دينار (نحو 68?8 مليون دولار).

وكما انخفض مؤشر السوق الأول 23?8 نقطة ليبلغ مستوى 8062?26 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?30 في المئة من خلال تداول 111?7 مليون سهم عبر 5187 صفقة بقيمة 40?8 مليون دينار (نحو 130?5 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 42?9 نقطة ليبلغ مستوى 6615?50 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?65 في المئة من خلال تداول 91?5 مليون سهم عبر 3701 صفقة نقدية بقيمة 13?8 مليون دينار (نحو 44?16 مليون دولار).

وطال التباين القطاعات أيضاً حيث ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الطاقة بنحو 1.65%، بينما تراجعت 6 قطاعات تقدمها المنافع بـ1.33%.

وبشأن الأسهم، فقد تصدر «العيد» القائمة الخضراء بـ9.63%، بينما جاء «الإعادة» على رأس التراجعات بـ10.05%.، وحول الأنشط تداولاً، تقدم «الامتياز» المرتفع 0.76% الكميات بـ43.01 مليون سهم، بينما جاء «بيتك» على رأس السيولة بقيمة 7.87 ملايين دينار، بتراجع 0.44%.

