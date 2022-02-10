قرار تأديبي من «أسواق المال» ضد شركتين

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار من مجلس التأديب ضد شركتين مدرجتين وجاءت قرارات مجلس التأديب بتوقيع عقوبة غرامة بألفي دينار ضد احدى الشركات، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

يأتي ذلك لمخالفتها حكم البند (26) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ووفق البيان لم تلتزم «الكوت» بالإفصاح في بورصة الكويت عن الدعوة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 مايو 2021 والذي تم فيه اعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

أما الشركة الثانية فقد تقرر تغريمها 4 آلاف دينار؛ لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، حيث خالفت حكم البند (22) من المادة (4 – 1 – 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وحكم المادة (4 – 2 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذكرت الهيئة أن الشركة لم تقم بالإفصاح فوراً عن قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (01) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 بشأن وقف شركة زميلة عن مزاولة أنشطة التأمين لمدة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار.

