27.2 مليون دينارصافي أرباح «الأهلي» في 2021

مال وأعمال

حقق البنك الأهلي الكويتي نتائج مالية قوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021، على الرغم من الظروف الاقتصادية الناتجة عن استمرار تداعيات جائحة كورونا. وأعلن البنك عن تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 82.1 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 12%، بالمقارنة مع نتائج عام 2020. في حين بلغت الأرباح الصافية 27.2 مليون دك، ووصلت ربحية السهم إلى 12 فلسا.

وارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 16% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار. وزادت القروض بنسبة 9% لتصل إلى 3.4 مليارات دينار، وزادت ودائع العملاء بنسبة 12% لتصل إلى 3.9 مليارات دينار. وقد نجح البنك في تخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.55% لعام 2021، وهي مغطاة بضمانات تصل نسبتها إلى 357%، بالمقارنة مع 1.57% ونسبة تغطية 339% على التوالي في عام 2020. كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.27%.

وبناء على هذه النتائج المالية أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021 بواقع 5% من القيمة الإسمية للسهم (5 فلوس لكل سهم)، وأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المعنية.

وتعقيباً على هذه النتائج المالية، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، قائلا: «إن نجاح مجموعة البنك الأهلي الكويتي في تحقيق هذه النتائج المالية القوية في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال العام، يستحق التقدير والثناء. حيث حققنا زيادة في الأرباح عن طريق الإدارة الفعالة للميزانية وتنويع المحفظة بالإضافة إلى تحسين عمليات الاسترداد والتحصيل. كما حققت عمليات البنك الدولية في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة أداءً استثنائياً أيضاً، وهي تسهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة».

«وسوف نواصل مسيرتنا لتحقيق التميز في الأداء من خلال نهجنا المتحفظ والحصيف في جميع أعمالنا المصرفية مع التزامنا بالشفافية ، والعمل بفعالية لضمان تحقيق الاستدامة والقيمة على المدى البعيد لعملائنا ومساهمينا. ونحن فخورون بإطلاقنا أخيراً تقرير الاستدامة الأول وفقا لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، والذي يستعرض ممارساتنا وأداءنا فيما يتعلق بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG). ومع دخولنا في عام 2022، ستظل صحة وسلامة موظفينا ومساهمينا وعملائنا على رأس أولويات الأعمال التي نقوم بها».

أما جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، فقد علق على هذه النتائج بالقول: «لقد تمكنا في عام 2021 من استعادة أدائنا القوي، حيث قمنا بتعزيز أولوياتنا الإستراتيجية الأساسية المتمحورة حول رأس المال والكلفة والسيولة والموجودات والحوكمة. وسوف نواصل جهودنا لمواكبة الحاجة المتنامية للتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز استراتيجيتنا الرقمية حتى يتسنى لنا الاستجابة بكفاءة عالية لمتطلبات واحتياجات عملائنا المتواصلة في هذا المجال. وأنا على ثقة بأن الإمكانات القوية المتأصلة في البنك الأهلي الكويتي، إلى جانب حرصنا الدائم على تحسين تجربة عملائنا، ستشكل معاً قوة دافعة تدعم وتعزز مكانة المجموعة على مدى السنوات القادمة. وزاد سيشهد هذا العام تدشين خطتنا الإستراتيجية للخمس سنوات القادمة، بهدف مواصلة بناء مؤسسة قوية ومرنة قادرة على مواجهة المستقبل، وخلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح لدينا. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر والتقدير لكافة موظفينا وعملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر لنا ونتطلع بكل ثقة إلى مستقبل مشرق بإذن الله.»

وفي الختام، أضاف طلال بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة: «أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى عملائنا على استمرار ثقتهم الغالية. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مساهمينا وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر والشكر موصول أيضا إلى مسؤولي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت. كما أود التعبير عن خالص الشكر والعرفان لمحافظي البنوك المركزية والجهات الرقابية في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي على دعمهم المستمر طوال العام. والشكر موصول أيضا لجميع الموظفين والفريق الإداري، لأن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهودهم المخلصة وتفانيهم وعملهم الدؤوب طوال العام».

